Pour le dernier match de saison régulière des Celtics, Payton Pritchard a régalé en envoyant un triple double à 30 points, 14 rebonds et 11 passes. Une type de performance qui n’arrive que lors de ces matchs de dernière journée de saison régulière, mais qui régale… et qui permet à Payton d’inscrire son nom dans une prestigieuse liste.

Il aura été au four, au moulin, à la boulangerie et à table pour déguster sa baguette de pain frais. Payton Pritchard a fait la totale aux Hawks ce soir, à l’occasion du dernier match en saison régulière des Celtics. Une performance qu’on a très peu associé à son nom – jamais, en fait – mais qui caractérise très bien la légèreté des matchs de NBA qui ont lieu lors de cette traditionnelle soirée. Le petit meneur de Boston en a profité pour taper tous ses career high dans les trois catégories statistiques. Points, rebonds, passes : open bar !

En l’absence de Jaylen Brown, Jayson Tatum, Robert Williams et Marcus Smart notamment, l’apport offensif était complètement ouvert à la prise de gonfle du petit et valeureux bonhomme. D’ailleurs, cette soirée lui permet de rejoindre Larry Bird et John Havlicek dans la liste des joueurs des Celtics a avoir claqué un match en triple double avec plus de 30 points, 13 rebonds et 11 passes. Une liste de prestige à laquelle il faut donc ajouter Payton Pritchard.

Les 3 joueurs dans l’histoire des Boston Celtics à avoir fini un match avec minimum 30 points, 13 rebonds et 11 passes : Larry Bird

John Havlicek Et Payton Pritchard — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2023

Un très bon signal à une semaine des Playoffs, alors même que Payton avait été lié à de nombreuses rumeurs de transferts au début de l’année. En conservant son meneur, Boston s’assure d’une option sérieuse sur le banc pour gérer la balle lorsque les cadres du groupe se reposent. Il en va de même pour l’ensemble des joueurs mobilisés ce soir pour le match. Tout le monde n’aura pas son temps de jeu en Playoffs, mais la plupart de ces gars peuvent apporter sans flancher. Et cette profondeur est justement l’une des principales armes des Trèfles. La savoir prête à aborder les choses sérieuses dans les meilleures dispositions, ça régale fort.

Source : ESPN