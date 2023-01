Relégué au fond de la rotation des Celtics depuis l’arrivée de Malcolm Brogdon cet été, Payton Pritchard n’est néanmoins pas sur la liste des transferts du vice champion NBA 2022, selon le Boston Globe. Les belles prestations du meneur en Playoffs la saison passée en ont fait un élément important du banc des C’s.

Pour gagner un titre, chaque élément du groupe a son importance. Les Celtics l’ont bien compris et c’est dans cet esprit qu’ils ne devraient pas transférer Payton Pritchard, leur meneur de 24 ans. Drafté en 26e position lors de la Draft 2020, le poste 1 s’est vite révélé comme un joueur capable de tenir la mène sans trembler mais surtout capable d’apporter numériquement dans une équipe déjà garnie de nombreux talents sur la ligne arrière.

Les rumeurs d’un transfert éventuel ont pourtant fait bon train, le joueur ayant vu son temps de jeu chuter de 14 minutes à 9,9 cette saison. Pour autant, les absences de Malcolm Brogdon et Marcus Smart cette saison ont permis à Payton Pritchard de retrouver sporadiquement des minutes et de prouver une nouvelle fois qu’en cas de pépin, il était capable d’assurer sur le parquet sans flancher. Pritchard compile cette saison 4 points, 1,2 passe et 1,1 interception par match. Il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

En élargissant un peu l’objectif, c’est l’entièreté de la trade deadline des Celtics qui devrait être très calme. L’équipe de Joe Mazzulla est équipée dans l’ensemble des secteurs du jeu et n’aurait pas beaucoup à gagner en transférant l’un de ses éléments alors que la saison est très bonne. Pour rappel, Boston est actuellement au sommet de la conférence Est avec 26 victoires pour seulement 11 défaites. Les Nets, leurs poursuivants directs, ont 1,5 match de retard.

Sources : Boston Globe, ESPN