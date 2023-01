Quel autre fameux “club” en NBA que celui du 50-40-90 ! Kézako ? cette liste réunit tous les joueurs shootant à minimum 50% au tir, 40% à trois-points et 90% aux lancers francs. Graal des shooteurs, la liste en question est pourtant très peu garnie cette saison… puisqu’à l’heure où ces lignes sont écrites, seul un certain Stephen Curry en fait partie.

Neuf. Pas huit, pas dix, neuf. Il s’agit du nombre de joueurs ayant dans leur carrière réussi à achever une saison régulière NBA en 50-40-90. Et pour cause, cette performance requiert une régularité rare, ainsi qu’une santé de fer. Allez, petite rétrospective puisqu’on a décidé d’ouvrir le bouquin d’histoire de cette ligue. Ils sont donc neuf à avoir bouclé un exercice en faisant partie de ce prestigieux club : Larry Bird (par deux fois), Mark Price, Reggie Miller, Steve Nash (quatre fois), Dirk Nowitzki (le seul intérieur de la liste), Kevin Durant, Stephen Curry, Malcolm Brogdon et enfin Kyrie Irving, dernier en date.

On vous voit venir : pour que les chiffres soient comptabilisés, il faut bien sûr compter un minimum de matchs joués, mais également de tirs tentés depuis les différentes positions requises. On parle ici de 300 tirs, 82 tirs à 3-points et 125 lancers francs tentés sur les 82 matchs que compte une saison régulière classique. En cas de saison raccourcie, pas de souci : la NBA sort les calculettes et applique un ratio qui permet d’adapter le barème. Le meilleur pour la fin : il faut également être assidu, car toute statistique valide ne serait pas comptabilisée en deçà de 70% de matchs joués lors de la dite saison. Vous commencez à comprendre tout le trésor de constance que nécessite cet exploit.

Parlons désormais de cette saison. Au 2 janvier 2023, à l’heure où ces lignes sont écrites, seul un joueur est raccord niveau pourcentages avec ce fameux club. Ce n’est pas un néophyte, puisqu’il s’agit de Stephen Curry, qui a déjà validé son entrée dans le club en 2015/2016, sa saison de MVP unanime. Les chiffres ? 50% au tir 43,4% à trois-points 91,9% aux lancers, le tout pour 30 points de moyenne. Costaud diront les uns, “Oui mais il a été absent aussi” diront les autres. Babyface a disputé 26 matchs sur les 37 de son équipe, ce qui nous amène à tout juste… 70% de matchs joués, bingo.

Voici la liste des joueurs en 50-40-90 cette saison. Stephen Curry :

50% au tir

43,4% à trois-points

91,9% aux lancers

30 points de moyenne C’est la fin de la liste. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2023



Bien sûr, ces statistiques ne sont pas figées et jouent avant tout un rôle d’indicateur. Le Chef peut tout à fait sortir de la liste, puis y rentrer à nouveau. D’ailleurs, d’autres joueurs sont actuellement très proches de le rejoindre dans le 50-40-90. Ne cherchez plus la liste, elle est juste ici.

Les joueurs proches du 50-40-90. Trey Murphy :

48,6 / 42,6 / 91,4 KD :

56,1 / 36,3 / 92,9 Kyrie Irving :

49,1 / 36,5 / 91,5 Austin Reaves :

49,2 / 36,1 / 90,6 Bojan Bogdanovic :

48,1 / 40,8 / 89,6 Tyrese Haliburton :

48,5 / 40,9 / 87,7 Donovan Mitchell :

48,4 / 41,1 / 87,7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 2, 2023

La liste des prétendants est prestigieuse, avec notamment messieurs Kyrie Irving et Kevin Durant, mais aussi Donovan Mitchell et Tyrese Haliburton. Bojan Bogdanovic en est aussi, comme Austin Reaves chez les Lakers et Trey Murphy avec les séduisants Pelicans. Pour certains, il faut s’améliorer au tir global, tandis que d’autres, comme ce cher KD, sont déjà bons dans deux des trois catégories comptabilisées. Tout comme c’est le cas pour Stephen Curry, ces statistiques ne sont absolument pas figées et devront bouger si tout ce beau monde veut voir son nom aux côté de certains parmi les plus grands de ce sport.

Une statistique pour l’instant virtuelle, mais une statistique qui fait sans aucun doute plaisir à tous les joueurs cités. Le cap pour tous ces joyeux larrons est le bon sur le plan individuel, il faut désormais à minima le maintenir pour Stephen Curry, et l’améliorer pour tous les autres. Le chemin vers la mi-avril est encore long, alors messieurs, à vos tirs !

Sources : NBA, ESPN