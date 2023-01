Les fêtes à peine finies, la NBA a repris son cours et se montre généreuse en ce premier lundi de l’année. Onze matchs au programme NBA du soir, avec exceptionnellement un match à 21h, et un gros choc à prévoir sur les coups d’1h du mat’. Alors on ne perd pas les bonnes habitudes, on fait tourner le café et on est partis !

# LE PROGRAMME

21h : Knicks – Suns

Knicks – Suns 1h : Cavs – Bulls

Cavs – Bulls 1h : Hornets – Lakers

Hornets – Lakers 1h : Pacers – Raptors

Pacers – Raptors 1h : Sixers – Pelicans

Sixers – Pelicans 1h30 : Nets – Spurs

Nets – Spurs 2h : Rockets – Mavericks

Rockets – Mavericks 2h : Wolves – Nuggets

Wolves – Nuggets 4h : Warriors – Hawks

Warriors – Hawks 4h : Blazers – Pistons

Blazers – Pistons 4h30 : Clippers – Heat

# À NE PAS MANQU ER

Comme un air de déjà vu sur cette affiche. Ah, mais oui ! C’est le match retour entre 76ers et Pelicans ! Trois jours après la victoire 127 – 116 des Pels à New Orleans, au terme d’un duel tenant toutes ses promesses entre Joel Embiid (37 points, 8 rebonds, 5 assists) et Zion Williamson (36 points, 5 rebonds, 13/19 au tir), Zanos et sa troupe d’oiseaux s’envolent à leur tour pour la Pennsylvanie. On espère la même intensité ce soir à Philadelphie, et on se doute que Jojo et ses potes auront à coeur de prendre leur revanche Attention, le fameux Joel Embiid est actuellement listé comme questionnable en raison de douleurs au dos. Il semblerait que Tyrese Maxey soit de son côté au rendez-vous sur la feuille de match. Pour NOLA, toujours pas de Brandon Ingram (orteil) ni de Larry Nance Jr (cou) dans le groupe. Les Pels doivent l’emporter pour prendre une longueur d’avance sur les Grizzlies et revenir sur Denver dans la course au trône de l’ouest, tandis que les hommes de Doc Rivers voient aujourd’hui l’occasion de se faire une place dans le top 4 de l’est (en cas de victoire doublée d’une défaite de Cleveland). Ah oui et surtout, pas de panique si le match ne démarre pas à l’heure, c’est sans doute que les équipes techniques n’ont pas fini de renforcer les paniers en prévention.

#Sixers center Joel Embiid is listed as questionable with lower back soreness in tonight’s game vs. the New Orleans Pelicans. — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) January 2, 2023

# À SURVEILLER ÉGALEMENT