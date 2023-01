Sur une autre planète depuis quelques matchs, Luka Doncic a continué ses dingueries cette nuit sur le parquet des Spurs : 51 points, 6 rebonds, 9 passes, 4 interceptions, 1 contre, 0 perte de balle, et la victoire au bout 126-125. Comment on dit “terminer l’année en beauté” en slovène ?

“On va limiter Luka sous les 50 points. Je vous le dis.”

Avant le match entre San Antonio et Dallas, le légendaire coach des Spurs Gregg Popovich lâchait l’une de ses petites vannes sympathiques, histoire de montrer le respect qu’il possède envers Luka Doncic et ses incroyables performances du moment. Sauf que le phénomène de Dallas a vu ça et il s’est dit : ah, vraiment ? Ok.

Résultat : un troisième match à 50 pions pour Luka sur ses cinq dernières sorties, après les 50 plantés face à Houston le 23 décembre et bien évidemment son match historique face aux Knicks il y a quelques jours. Doncic totalise 228 points, 56 rebonds et 51 passes sur ces cinq matchs, ce qui donne des moyennes insensées de… 45,6 pions, 11,2 prises et 10,2 caviars. Un monstre.

Et le plus important dans tout ça, c’est que Dallas est désormais sur une série de six victoires de suite, les Mavs sécurisant la win 126-125 cette nuit malgré un gros run des Spurs dans le dernier quart-temps. Six victoires qui permettent à la bande de Luka Doncic de bousculer la hiérarchie de l’Ouest avec une belle quatrième place et un bilan global de 21-16.

Vous avez dit MVP ?

Personne en NBA actuellement ne combine de telles performances individuelles avec une telle série de victoires, et Doncic est clairement en train de se replacer dans la course au Michael Jordan Trophy. Luka porte Dallas comme jamais, joue à un niveau all-time, tout en soignant le bilan de son équipe qui représentait une tache sur son dossier auparavant. Tatum, Giannis, Jokic et Cie n’ont qu’à bien se tenir !