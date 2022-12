Le meilleur du basket en 2022, selon TrashTalk

Nous sommes le 31 décembre. Et comme toujours le 31 décembre, on aime regarder en arrière pour se remémorer les meilleurs souvenirs de l’année écoulée, encore plus quand on est fan de NBA. Ça tombe bien, on a préparé pour vous un #BestOfBasketball2022, avec tous les moments inoubliables vécus au cours des 365 derniers jours.

L’arrivée de Jalen Brunson aux Knicks. “Surpayé” disaient certains, aujourd’hui on ne sait pas où ils sont…

La masterclass de Chris Paul lors du Game 6 de la série entre Suns et Pelicans : 33 points à… 14/14 au tir

Un buzzer-beater au Madison Square Garden, c’est toujours un moment à part

Darius Garland qui apprend en direct sa première sélection au All-Star Game, coeur coeur coeur

Saddiq Bey qui crucifie les Spurs, pas sûr que les fans de San Antonio s’en rappellent de celle-là

LaMelo Ball, #NBAAllStar

Anfernee Simons qui sort le lance-flammes face aux Nuggets

Les grands débuts de Tyrese Haliburton avec les Pacers

Luke Kennard, 3+1 à la dernière seconde pour donner la win aux Clippers après avoir eu… 35 points de retard

TERRY TARPEY ! TERRY TARPEY ! TERRY TARPEY ! TERRY TARPEY !

On connaissait le Game 6 LeBron à Boston, voici le Game 6 Butler à Boston

Herbert Jones qui joue au volley. Pauvre Cam Payne

Jrue Holiday l’un des meilleurs défenseurs NBA, ça n’a pas changé en 2022

Jalen Green qui rencontre Jakob Poeltl, attention c’est violent

Rudy Gobert transféré de Utah à Minnesota, téma la Woj bomb !

Nikola Jokic pour l’un des shoots les plus fous de l’année. Sur la tête de Giannis s’il vous plaît !

Mémorable soirée de deadline en 2022, avec le trade James Harden – Ben Simmons !

Dirk Nowitzki qui voit son maillot rejoindre le plafond de la salle de Dallas, juste wunderbar

Les larmes de Paolo Banchero, numéro 1 à la Draft 2022

Kyle Kuzma, rien à dire de plus

Karl-Anthony Towns avec un énorme poste sur Jaren Jackson Jr., en Playoffs !

Scottie Barnes, Rookie de l’Année et félicité par MONSIEUR Vince Carter

Nikola Jokic qui reçoit le titre de MVP chez lui en Serbie, dans son…écurie. Quelle légende !

LIGHT.THE.BEAM !

Joel Embiid a souffert durant sa carrière à Toronto, alors il s’est vengé

Trae Young, toujours aussi insolent en 2022. Demandez donc aux Wolves

Luka Doncic, 60 points – 21 rebonds – 10 passes face aux Knicks. Performance de l’année 2022.

LeBron James qui donne la victoire à son équipe lors du All-Star Game, chez lui à Cleveland. Indémodable.

Victor Wembanyama à Las Vegas, une DIN-GUE-RIE

Shai Gilgeous-Alexander dans le money time en 2022 ? C’était violent pour les adversaires

DeMar DeRozan dans le money time en 2022 ? C’était violent pour les adversaires

Ja Morant pour le poster de l’année 2022. On n’a toujours pas eu de nouvelles de Malik Beasley

Kevin Durant a enterré Daniel Gafford vivant. Pourquoi tant de violence ?

NIGHT NIGHT, célébration de l’année 2022

La cérémonie du Top 75 all-time, avec un nouveau record de greatness au m²

Les Wolves de retour en Playoffs, ça valait une méga-célébration de Pat Beverley

Zion Williamson et son dunk à 360 degrés contre les Suns, pas de doute la bête est de retour en forme

Nikola Jokic en 2 000 points – 1 000 rebonds – 500 passes sur une saison, MVP !

Devonte’ Graham et son buzzer venu tout droit de la planète mars, inoubliable !

Russell Westbrook a longtemps galéré aux Lakers cette année, mais il a aussi démonté Rudy Gobert

Le fist pump entre Devin Booker et un tout jeune fan des Suns, meilleure interaction de l’année 2022

Ja Morant avec l’un des buzzer beaters les plus improbables de l’année face aux Spurs

Stephen Curry, 50 pions et 16 tirs à 3-points au All-Star Game. #MVP

La fin de match exceptionnelle entre Boston et Brooklyn, Game 1 du premier tour des Playoffs 2022.

La Draft du All-Star Game 2022, à consommer sans modération

Andrew Wiggins a démonté Luka Doncic en Playoffs, avant de lâcher de pures Finales !

Les craquages aux lancers-francs face à la France à l’Euro, quel kiff

La spéciale Jose Alvarado, qui s’est révélé cette saison chez les Pelicans