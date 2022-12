C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Anthony Davis s’est exprimé publiquement hier pour la première fois depuis sa blessure. Et les nouvelles sont plutôt rassurantes (via ESPN) :

“Je me sens beaucoup mieux. La douleur a beaucoup diminué. La prochaine étape, c’est de laisser le pied guérir. Je ne veux rien dire en matière de planning de rééducation, mais il guérit assez vite. Quand on reviendra à Los Angeles [après le road-trip des Lakers, ndlr.], on fera une nouvelle IRM, et on verra où ça en est.”

Andrew Wiggins avec l’équipe du Canada ? Pour l’instant, le joueur des Warriors n’a pas voulu s’engager avec l’équipe nationale, qui demande un investissement sur trois ans. “Ma priorité, c’est les Warriors. J’ai des enfants, une famille, une vie en dehors du basket” a-t-il déclaré. (Source : SportsNet)

Amende de 25 000 dollars pour Bogdan Bogdanovic pour avoir balancé un ballon en tribunes. (Source : NBA)

On ne sait toujours pas quand Brandon Ingram va retrouver les terrains après sa blessure à l’orteil, mais on sait qu’il reviendra uniquement lorsqu’il aura retrouvé “toute confiance en ses capacités”. Et visiblement, pour l’instant, ce n’est pas le cas. (Source : Pelicans)

Les proprios minoritaires des Wolves Alex Rodriguez et Marc Lore ont exercé leur option pour obtenir 20% de plus dans le capital de la franchise du Minnesota. Ils ont trois options au total à exercer pour devenir propriétaire majoritaire.

Alex Rodriguez and Marc Lore have reportedly exercised their option to purchase the next 20% of the Timberwolves and Lynx https://t.co/Rvt8VvRkS1 — Sports Illustrated (@SInow) December 30, 2022

