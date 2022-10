C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros journal qui résume tout, aussi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et bien sûr le plus savoureux, le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

Les autres infos à retenir ce mercredi

Jaylen Brown a finalement décidé de quitter Donda Sports, l’agence marketing créée par Kanye West. Suite aux propos antisémites lâchés par le rappeur, la star des Celtics avait d’abord choisi de rester chez Donda mais si l’on en croit ESPN, Jaylen a changé d’avis. Il s’est expliqué à travers un communiqué sur Twitter : « J’ai compris que ma position ne pouvait pas coexister dans des espaces qui ne correspondent pas à mes valeurs » a notamment déclaré Brown.

Condamnée à neuf années de prison pour possession et trafic de cannabis, la basketteuse Brittney Griner – toujours détenue en Russie – a vu son appel être rejetée hier par un tribunal de Moscou. Une nouvelle forcément difficile pour la joueuse WNBA. Néanmoins, on apprend aujourd’hui qu’un scénario dans lequel Griner est échangée contre un autre prisonnier pour lui permettre de retrouver les États-Unis n’est pas à exclure… (source : ESPN)

Les Knicks ont activé leur team option sur Obi Toppin concernant la saison 2023-24 si l’on en croit le roi de la bombe Adrian Wojnarowski. Idem pour Immanuel Quickley et Quentin Grimes (source : New York Daily News).

Anthony Davis ne veut pas paniquer après le début de saison foireux des Lakers (via ESPN).

« Bien évidemment, il y a un certain sentiment d’urgence. Vous ne voulez pas continuer de vous enfoncer. Mais on doit rester calme. […] C’est comme quand vous gagnez 12 matchs de suite, vous ne voulez pas vous enflammer. Je pense que toute cette adversité va nous servir. On est content que ça arrive en octobre plutôt qu’en mars ou en avril. Mais on va mettre des shoots, continuer à défendre et essayer de gagner. »

Le 18 novembre prochain, les Wizards vont rendre hommage au trio Gilbert Arenas – Antawn Jamison – Caron Butler. Il paraît que c’était un Big 3 dans la deuxième partie des années 2000…

25th anniversary wouldn’t be complete without The Big 3 💙 On November 18th, The Big 3 are BACK. Read more about the celebration ⬇️ — Washington Wizards (@WashWizards) October 26, 2022

Le joueur des Celtics Grant Williams a écopé d’un match de suspension. La raison ? Des mots doux et un contact trop appuyé avec un arbitre. Bah ouais, ça pardonne pas ça. Résultat, Williams ne jouera pas contre les Cavs vendredi.

Boston Celtics forward Grant Williams has been suspended one game for his role in ejection Monday night vs. Bulls. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 26, 2022

Sur nos autres réseaux