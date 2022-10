Les Phoenix Suns sont à vendre depuis l’affaire Robert Sarver. Forcément le prix est assez élevé et pour l’instant difficile de dire qui va rafler la mise. Mais selon une dernière rumeur, un groupe d’investisseurs pourrait bientôt se positionner et sortir les billets. Parmi eux, on retrouverait un certain… Barack Obama.

4 milliards de dollars. Si vous et vos potes arrivent à réunir cette somme, vous pouvez aisément racheter le Macumba qui enflamme tous vos samedis soir, mais vous pouvez aussi devenir les nouveaux propriétaires des Phoenix Suns. D’après un rapport de Marc Stein, la vente des Cactus pourrait atteindre ce prix-là, soit un peu plus du double de sa valeur estimée à 1,8 milliard par Forbes. Une mise sur le marché qui est intervenue après les révélations de l’affaire Robert Sarver. Pour rappel, depuis octobre 2021, le journaliste d’ESPN Baxter Holmes a mené une investigation qui a révélé un comportement hautement inapproprié de la part de Sarver envers ses employés. Après une suspension d’un an et une amende de 10 millions de patates, celui qui est aussi propriétaire du club de foot de Majorque a finalement mis en vente la franchise qu’il avait achetée pour 401 millions de dollars en 2004. Et selon Bill Simmons de The Ringer, un nouveau groupe d’investisseurs rôde dans l’Arizona et inspecte les Cactus. Au sein de ces amoureux des plantes xérophytes ? Il y aurait l’ancien président des États-Unis d’Amérique Barack Obama.

« J’ai entendu dire qu’Obama était impliqué dans l’un des groupes. Je pense que c’est le gars qui pourrait devenir le visage actuel de la franchise, et les investisseurs seraient tellement heureux de le mettre en avant. »

« If @BarackObama called me, hell yeah I’d buy the Suns. » —Charles Barkley on potentially becoming an NBA owner pic.twitter.com/zINYiPjHXS — The Ringer (@ringer) October 26, 2022

Barack Obama visage d’une franchise NBA, ça claque et tout le monde a la même réaction que Charles Barkley. La légende des Suns est plus que bouillante pour rejoindre le projet si le 44è président des States lui demandait. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, il s’agit d’une simple rumeur, mais celle-ci aurait quand même de la gueule surtout si on pense aux discussions entre Chris Paul et l’homme politique de 61 ans. Ce n’est pas nouveau, Barack Obama est un fan de basket depuis tout petit, c’est un sport qu’il a déjà pratiqué et le voir dans une équipe dirigeante à la tête des Suns devrait faire rêver la fanbase de Phoenix. Attention, nous allons basculer dans l’imaginaire et le fictif, mais imaginez un peu le pouvoir d’attraction de Phoenix sur le marché des transferts. Monsieur Obama est apprécié de la plupart des joueurs NBA et sa moindre présence autour de la table pourrait suffire pour convaincre un agent libre. Et puis l’ancien président n’est pas le plus maladroit et pourrait aussi rentrer dans le staff de Monty Williams.

Devin Booker en feu qui célèbre une dinguerie par un check avec un Barack Obama courtside, la scène est folle et les fans de Phoenix vont se mettre à prier très fort pour qu’elle devienne réalité. Que tout le monde se calme, on parle d’une simple rumeur, mais attention… il n’y a pas de fumée sans feu.

Source texte : Marc Stein, ESPN, Forbes, The Ringer, Barack Obama.