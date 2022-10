Kawhi Leonard est revenu, il a joué deux matchs à 21 minutes, il a été plutôt bon. Mais après l’entraînement ce mardi matin, il a ressenti une petite gêne au niveau de son genou récalcitrant. Résultat on a décidé de ne prendre aucun risque chez les Clippers : il n’a pas joué face à Oklahoma City la nuit dernière, et ne jouera pas avant dimanche au plus tôt. De quoi s’inquiéter ?

On savait que Kawhi Leonard n’allait pas jouer tous les matchs. Il revient d’une rupture des ligaments croisés, c’était déjà un spécialiste du load management avant, imaginez maintenant. On savait aussi qu’il n’allait pas participer aux back-to-backs. Mais on n’avait pas prévu qu’il aurait trop peur de Shai Gilgeous-Alexander et refuserait d’affronter le Thunder. Bien lui en a pris puisque son équipe, aussi privée de Paul George et Marcus Morris, a pris la foudre hier (vous l’avez celle-ci ?). Évidemment, la vraie raison de son absence est son genou, un peu raide et douloureux après l’entraînement du matin. Alors, qu’est-ce qu’on fait quand sa star a bobo ? On la met au repos, évidemment, inutile de prendre des risques pour un match de saison régulière du mois d’octobre. Une décision pas forcément bien vécue par Kawhi, mais complétement assumée par son coach Tyronn Lue.

« Il a ressenti une petite gêne ce matin. On veut faire très attention, s’assurer qu’on prend les bonnes décisions pour lui. Même s’il voulait jouer, ce n’était pas intelligent. Il peut nous en vouloir mais ça aurait été bête de le mettre sur le parquet. » – Tyronn Lue via ESPN

Du load management version ultime, à la moindre inquiétude c’est tenue de ville et même retour à Los Angeles. Kawhi Leonard est effectivement rentré au bercail pour recevoir des soins et ne jouera pas la revanche contre ce même Thunder, demain soir. On fera le point dans le week-end pour savoir s’il sera aligné contre les Pelicans trois jours plus tard. On peut comprendre la position de la franchise, mais trois rencontres manquées pour une petite douleur, c’est tout de même beaucoup. Pour l’instant, au niveau des résultats ça donne deux victoires, deux défaites, une de chaque avec et sans Leonard. Ce n’est évidemment pas le moment de paniquer mais dans une Conférence Ouest toujours plus serrée, des absences un peu trop fréquentes peuvent vraiment être pénalisantes. Alors attention à l’excès de prudence.

Kawhi Leonard doit déjà manquer des matchs à cause de son genou. Mauvaise nouvelle pour les fans des Clippers, qui espèrent retrouver leur star en pleine forme le plus vite possible. Espérons que ce ne soit pas un retour en arrière pour Kawhi, mais juste un petit bobo de rien du tout…

