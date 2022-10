Luka Doncic a encore sorti l’artillerie lourde cette nuit face aux Pelicans. Pas suffisant pour gagner, mais le Slovène est sûrement l’un des meilleurs joueurs de ce début de saison. En tout cas, il est le deuxième homme de l’histoire avec plus de 100 points, 25 rebonds et 20 assists sur les trois premiers matchs d’une saison régulière. Le premier s’appelait Russell Westbrook, c’était en 2016-2017, et il avait fini… MVP.

Après une défaite au buzzer face aux Suns dans un match qu’ils auraient dû gagner, puis une large victoire sur les Grizzlies dans une rencontre qu’ils n’auraient jamais pu perdre, les Dallas Mavericks se sont inclinés cette nuit à New Orleans, 113-111. Ce qui n’a pas empêché Luka Doncic de se fendre d’une nouvelle prestation de haute volée, on commence à en avoir l’habitude : 37 points, 11 rebonds, 7 passes, la plupart des soirs ça fait victoire mais pas face à ces Pelicans-là, trop forts collectivement. Luka Doncic a dû se sentir seul en marquant plus d’un tiers des points de son équipe. Mais avec cette statline, le Slovène est devenu le deuxième joueur de l’histoire à totaliser au moins 100 points, 25 rebonds et 20 passes sur les trois premiers matchs de la saison. 104, 27 et 23 pour être précis, mais ça fait moins joli écrit comme ça. Toujours est-il que ça nous donne 34,6 points, 9 rebonds et 7,6 passes de moyenne, espérons pour la Ligue que ça ne continue pas comme ça.

Luka Doncic is only the 2nd player in NBA history to total 100+ PTS, 25+ REB and 20+ AST through the first 3 games of a season. He joins Russell Westbrook (2016-2017). pic.twitter.com/hJmd6I1GiF — NBA History (@NBAHistory) October 26, 2022

Et le premier à avoir réussi cet exploit, c’est bien sûr mister stats en personne, Russell Westbrook. C’était en 2016-2017, le Thunder avait gagné ces trois matchs, et Brodie lançait sa saison historique. Eh oui parce qu’au bout, il y a la deuxième saison en triple-double de l’histoire (après celle d’Oscar Robertson) et un titre de MVP de la Ligue pour Russ. De là à dire que ce sera le même résultat pour Luka ? Il n’y a qu’un pas qu’on franchira allègrement, après tout la rédac semblait assez d’accord sur cette prédiction. En tout cas, le Slovène a déjà lancé sa campagne en ce début de saison régulière. Mais les exploits personnels résonnent moins bien quand on perd. Pour convaincre les votants, il va falloir se mettre à gagner des matchs. Bon, deux défaites très serrées, deux trois points ratés par Luka au buzzer, on ne s’inquiète tout de même pas trop pour ces Mavs-là. Les shoots finiront par rentrer. En attendant, Luka Doncic figure déjà en très bonne place dans la course au MVP.

Petit record pour Luka Doncic, en début de saison ça ne veut pas dire grand chose mais on aime extrapoler un peu. Le Slovène est parti sur des bases délirantes et on est prêt à parier que ça va continuer. Vers une première saison à plus de 30 points de moyenne pour lui ? Il semble parti pour en tout cas.

Source texte : NBA History