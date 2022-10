On y est, la planète NBA ne cesse de tourner et se prépare à attaquer son deuxième mercredi Panzani de la saison. Cette nuit, gare à l’indigestion avec dix matchs au menu. Des chocs à l’Est, des duels déjà importants à l’Ouest, des affrontements qui sentent le tanking… Bref, absolument tout le monde sera rassasié. Menu s’il vous plaît !

# LE PROGRAMME

1h : Cavaliers – Magic

# À NE PAS MANQUER

Milwaukee – Brooklyn, n’y allons pas par quatre chemins, c’est sans aucun doute le choc de la nuit. Les daims et le Grec sont invaincus depuis le début de la saison. Après avoir foutu le boxon chez les Sixers, les Bucks se verraient bien accrocher le scalp d’une nouvelle grosse écurie sur son tableau de chasse. Les organismes sont au repos depuis la victoire facile face aux Rockets il y a trois jours et les absents seront à nouveau Joe Ingles, Khris Middleton et Pat Connaughton. De l’autre côté, Markieff Morris, T.J. Warren et peut-être Seth Curry seront aussi au dispensaire, et les Nets voudront relever la tête après la défaite épique sur le parquet des Grizzlies. Kevin Durant et Kyrie Irving sont bien chauds et cette confrontation avec Giannis promet de nous offrir une belle baston. Rendez-vous à 1h30 pour voir Ben Simmons casser le boxscore faire des fautes.

Toujours à l’Est et donc toujours dans la première partie de la nuit, un autre duel mérite l’attention du public : Raptors – Sixers. D’un côté un prétendant au titre qui galère à lancer sa saison sereinement et qui pointe en négatif (1 victoire pour 3 défaites pour Philly), de l’autre une équipe des Raptors qui est toujours solide et pose un bilan neutre (2 victoires et 2 défaites). Dans le Nord, les Dinosaures ne sont jamais simples à jouer, même s’ils pourraient se passer d’Otto Porter Jr. et Scottie Barnes. Côté Sixers, c’est De’Anthony Melton qui pourrait manquer à l’appel. Quoi qu’il en soit, le match sera animé autour des duos Embiid – Harden et Siakam – VanVleet, et l’ambiance risque d’être belle dans une arène canadienne qui ne rappelle pas que de bons souvenirs aux fans de Philly.

La seule équipe de NBA encore invaincue est basée à Portland. Cette phrase existe et sous l’impulsion d’un Damian Lillard en feu, bien soutenu par un collectif pour le moment bien huilé, les Blazers viennent de taper les Kings, les Suns, les Lakers et les Nuggets. C’est bien sympa, ça fait 4-0 et les horlogers affronteront donc le Heat avec une confiance au max et la place de leader. Nouveau test pour eux face à un Heat qui connaît un retard à l’allumage (1 victoire – 3 revers) et qui visera un beau succès pour se lancer. Précieux depuis le début de saison mais incertain, le joueur des Blazers Justise Winslow pourrait manquer les retrouvailles avec son ancienne équipe. 5-0 ou coup d’arrêt, peu importe la performance de Portland sera scrutée face à un autre client de NBA.

LeBron James et Anthony Davis face à Nikola Jokic et Jamal Murray (Michael Porter Jr. est lui incertain), ce Denver – Los Angeles peut nous offrir quelques étincelles (et beaucoup de briques). Mais surtout, on attend une réaction des Angelinos. Le cirque californien pointe déjà à 0-3, une nouvelle défaite viendrait pourrir encore plus l’ambiance déjà morose. L’enjeu est donc à double tranchant, une victoire et les Lakers reprendraient un peu de souffle, mais attention l’altitude de Denver peut poser des problèmes, surtout face à des Nuggets revanchards après le blowout encaissé à Portland. Incertain à cause de ses fameux ischios, Russell Westbrook pourrait cette fois-ci passer son tour, et c’est sans doute mieux pour tout le monde.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La nouvelle perf de Paolo Banchero dans la défaite d’Orlando à Cleveland.

Trae Young qui donne la leçon à Cade Cunningham en plein Motor City.

Knicks – Hornets, soit le match préféré de Kemba Walker.

Le tank des Pacers qui se fait piétiner par les Bulls à Chicago.

Les Wolves accueillent à nouveau les Spurs, l’occasion de se racheter auprès des fans de Minnesota… ou pas.

Le Jazz, nouveau prétendant à l’Ouest (lol) qui peut aller chercher une victoire de plus face aux Rockets.

C’est mercredi, c’est Panzani et la NBA nous offre un programme copieux et efficace cette nuit. Pas mal d’affiches valent leur pesant d’or et on se retrouve donc aux alentours d’1h du mat en tenue pour commencer à s’échauffer. En attendant, sieste et café !