Son nom est sur quasiment toutes les lèvres en ce moment, et malheureusement pas vraiment en bien. Contesté, critiqué, et même moqué, Russell Westbrook symbolise les nouvelles galères des Lakers, qui ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison en shootant à un horrible 25/118 à 3-points. Après l’énorme fiasco de la saison dernière, ce faux départ enfonce encore un peu plus Brodie, à tel point qu’on commence à se poser des questions sur son avenir en NBA…

Dimanche 23 octobre. Les Lakers accueillent les Blazers. Il reste 35 secondes à jouer dans le quatrième quart-temps, et Los Angeles mène 102-101. Le ballon est dans les mains de Russell Westbrook. La suite ? Vous l’avez vu comme nous. Avec 18 secondes restantes sur l’horloge des 24, Russ balance une briquasse à mi-distance alors que les Lakers pouvaient poser le jeu pour écouler un peu plus le chrono, et ainsi réduire les chances de comeback de Portland. Bref, l’incompréhension est totale. « No Russ, No ! » envoie carrément le commentateur des Lakers après l’échec de Westbrook, pendant que les fans des Lakers se tiennent la tête à deux mains et que les Blazers sentent le match tourner en leur faveur. Derrière, Damian Lillard plantera un énorme 3-points, puis Jerami Grant finira par condamner les Lakers avec un game-winner. Westbrook, lui, finira la rencontre les fesses sur le banc.

Russell Westbrook has made 3 of 17 jump shots this season. Also, he is the only player that has attempted a jump shot with under 30 seconds to go and 15+ seconds left on the shot clock with their team up by 1 possession in the last 4 seasons. pic.twitter.com/DrH8UEs2L9 — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) October 24, 2022

Voilà donc le dernier épisode de la terrible saga Brodie à Los Angeles. Un épisode qui suit le 0/11 au tir de Westbrook face aux Clippers dans le derby de L.A., l’histoire de la blessure liée à son rôle de sixième homme, ou encore les images troublantes où on le voit à l’écart du team huddle des Lakers en présaison. Si les galères de Russell Westbrook n’expliquent pas tous les problèmes de la franchise californienne, s’il représente clairement une cible facile pour tous ceux qui veulent taper sur le LakeShow, il est clair que son cas personnel s’empire de match en match, et ce n’est pas un hasard si les rumeurs de trade sont déjà de retour alors que la saison a commencé depuis à peine une semaine. L’expérience Lakers doit et va s’arrêter à un moment donné, mais pour quoi ensuite ? On ne sait pas où ni comment Russell Westbrook finira sa saison 2022-23. En fait, ce qui se passe actuellement à Los Angeles est tellement désastreux qu’on commence carrément à se poser des questions sur l’avenir de Brodie dans la Grande Ligue, lui qui on le rappelle arrive au bout de son énorme contrat (encore 47 millions de dollars gagnés cette année) à la fin de la campagne actuelle.

Et si c’était le début de la fin pour l’ancien MVP ?

Celui qui a sorti trois saisons en triple-double de moyenne peut-il rebondir ailleurs, ou l’expérience Lakers va-t-elle tout simplement le pousser vers la sortie ?

Cela peut paraître prématuré de penser ça à l’heure de ces lignes, mais la trajectoire que prend la carrière de Russell Westbrook nous rappelle étrangement celle d’une ancienne superstar à laquelle il a souvent été associé : Allen Iverson, qui a quitté la NBA par la petite porte en 2010 à l’âge de 34 ans. Comme The Answer à l’époque, Russ est passé de « visage d’une franchise » à « ancienne superstar qui passe d’équipe en équipe » après la trentaine. Jamais un bon signe ça. Comme Iverson, Westbrook ne montre aucune vraie capacité d’adaptation en matière de style de jeu. Comme AI, Brodie n’est pas vraiment d’humeur à s’asseoir sur le banc et à prendre le costume de sixième homme. On utilise l’exemple d’Iverson car il est assez parlant, mais il y en a d’autres. On pense par exemple à Carmelo Anthony, qui a été boudé par la NBA pendant des mois avant de retrouver une place dans la Grande Ligue une fois qu’il a accepté de prendre le rôle qu’on voulait bien lui proposer.

La cote de Russell Westbrook est tellement basse à l’heure actuelle, et ses fails sont tellement médiatisés par le fait qu’il joue aux Lakers, qu’on craint un scénario où plus personne ne veut de Brodie dans quelques mois quand il sera agent libre, ou alors à un salaire très très réduit qui risque de ne pas trop lui convenir. Non pas parce qu’il a perdu tout son talent et l’ensemble de ses super-pouvoirs, mais parce que les dirigeants des différentes franchises NBA ont de quoi être refroidis par tout ce qu’on a dit dans le paragraphe précédent.

« On voit le body langage de Russ. Russ lui-même sait que c’était un horrible shoot contre les Blazers et qu’il aurait dû donner la balle à LeBron ou Anthony Davis. Le comportement de Russ commence à devenir cancéreux pour l’équipe. Quand Russell Westbrook était sur le banc, il se plaignait et disait des choses à voix basse. Du coup vous faites quoi maintenant si vous êtes les Lakers ? Vous l’envoyez à la maison en attendant de le transférer. […] J’adore Russell Westbrook mais il est qui il est, il ne change pas, il pense que c’est un mâle alpha. Le plus triste dans tout ça ? C’est qu’actuellement, aucun GM ne veut miser sur lui. Et s’il ne fait pas attention, il va se retrouver en dehors de la ligue l’année prochaine. » – L’analyste Kendrick Perkins sur ESPN First Take

Star sur le déclin, distraction pour l’équipe et pas de capacité d’adaptation, voilà autant de red flags qui menacent la carrière du joueur de 33 ans aujourd’hui. Encore une fois, Russell Westbrook n’est pas le seul responsable du fiasco Lakers, loin de là, par contre il en est le plus grand symbole et il a clairement sa part de responsabilité là-dedans.

Quel avenir pour Russell Westbrook en NBA ? La question est aussi triste que légitime. Un transfert de Brodie dans les semaines à venir semble inévitable, et peut-être que ce changement d’environnement permettra à Russ de retrouver la confiance et rebondir histoire de redorer son blason. C’est en tout cas ce qu’on espère car dans le cas contraire, aussi incroyable que ça puisse paraître, Westbrook sera peut-être sans équipe fixe au moment d’entamer la saison 2023-24…