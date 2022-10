La saison NBA vient à peine de recommencer mais les Lakers sont déjà une belle attraction en dehors des parquets. Au menu aujourd’hui, Russell Westbrook qui assure que sa blessure à l’ischio-jambier est due à son rôle de remplaçant lors du dernier match de pré-saison. En avant pour la saison 2 des malheurs de Brodie en Californie !

On ne s’ennuie jamais à Los Angeles et encore moins depuis que Russell Westbrook y traine son supposé spleen. Testé en sortie de banc lors du dernier match de pré-saison par Darvin Ham, le MVP 2017 avait quitté la rencontre sur blessure, les ischios tu connais. Visiblement rien de bien grave puisque Russell Westbrook était en tenue pour l’opening night. L’ancien du Thunder faisait même partie du cinq majeur – aux côtés de Pat Beverley – pour entamer la saison 2022-23. En 30 minutes de jeu, le meneur n’a été ni sensationnel ni affreux et comme d’habitude, il a produit ses stats avec 19 points, 11 rebonds et 3 assists. Après la défaite des siens sur le parquet des champions en titre, Russ s’est présenté devant les micros. Ni une, ni deux, son expérience de sixième homme et sa blessure sont apparues au centre des débats. Pour le principal intéressé, qui a débuté 1 116 de ses 1 133 matchs NBA, c’est simple, c’est à cause de ce rôle qu’il s’est légèrement blessé. Des propos rapportés par Dan Woike du Los Angeles Times.

« Absolument. J’ai fait la même chose (débuter les matchs) pendant les 14 dernières années. Honnêtement je ne savais même pas quoi faire pendant l’échauffement. J’essayais simplement de rester chaud et décontracté. Mon jeu se base sur la rapidité et les changements de rythme. Quand je suis entré en jeu, j’ai senti quelque chose. Je ne savais pas ce que c’était mais je n’allais pas prendre de risque pour un match de pré-saison. Ce n’est pas une situation à laquelle je suis habitué. Je n’étais pas assez chaud. Je ne suis pas habitué à ça. »

Asked by @DanWoikeSports whether he thinks that coming off the bench and breaking from his normal routine could have influenced his hamstring injury in Sacramento, Russell Westbrook said “absolutely,” and said he wasn’t sure how to stay warm once the game started: pic.twitter.com/L4oYmp8D73 — Kyle Goon (@kylegoon) October 19, 2022

Et boom, à défaut de lâcher des bombes du parking, Russell Westbrook se rattrape en conférence de presse et on peut dire qu’il est coutumier du fait. Après le mal de dos à force de s’asseoir sur le banc l’an passé, le natif de Long Beach innove et prouve par A+B que le fait de jouer sixième homme met en péril son physique et l’expose aux blessures. La question du rythme est tout à fait compréhensible mais, même à 33 piges, Westbrook reste une bête physique et on peut douter que son rôle au sein de la second unit soit lié à l’alerte reçue contre les Kings en pré-saison. Une chose est sûre, pour Russ la statuette de 6ème homme de l’année, c’est non, ce qu’il veut, c’est être titulaire. Voilà tout est dit et on va gentiment laisser à Darvin Ham le soin d’interpréter cette déclaration au mieux en lui souhaitant bien du courage.

Russell Westbrook ne veut peut pas jouer 6ème homme car il risque de se blesser. C’est dommage Darvin, bien essayé, mais le Brodie est têtu et pour lui, commencer les matchs n’est pas un sujet discutable. En tout cas, c’est cool, l’ambiance se bonifie du côté des Lakers…

Source texte : Los Angeles Times