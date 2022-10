C’est décidé, la saison 2022-23 sera celle du renouveau à Los Angeles ! Les fans des Lakers abordent cette nouvelle année avec beaucoup d’espoir et l’envie de retrouver les hauteurs atteintes en 2020, date du dernier titre de la franchise aux 17 bannières. Tarmak a souhaité se joindre à ce nouvel élan d’optimisme en dévoilant deux nouveaux coloris de ses chaussures SE900 à l’effigie des Lakers.

Ça n’avait échappé à personne, Tarmak a dévoilé cet été sa nouvelle collection de sneakers dans le cadre de son partenariat avec la NBA. Outre les Celtics, les Warriors, les Nets, le Heat ou bien les Bulls, les Los Angeles Lakers étaient évidemment aussi de la partie, en tant que membre de la famille des plus grosses fan bases de toute la Grande Ligue. La franchise du Showtime a toujours bénéficié d’une grosse notoriété, de George Mikan à Kobe Bryant en passant par Kareem-Abdul Jabbar, Magic Johnson, Kwame Brown, Robert Sacre et Shaquille O’Neal. L’arrivée de LeBron James en 2018 n’a pas freiné ce phénomène et les « Gens du Lac » peuvent toujours compter sur une belle cote de popularité malgré une saison 2021-22 extrêmement décevante et des Playoffs passés sur le canapé. À l’heure de se projeter un peu dans cette nouvelle campagne qui vient de démarrer, les fans ont envie d’y croire. Anthony Davis est enfin sur pied, le King vient à peine de fêter ses 22 ans (ah non ?) et la doublette formée par Russell Westbrook et Patrick Beverley à la mène pourrait tout aussi bien être insupportable pour leurs propres coéquipiers que pour leurs adversaires. Les vrais n’ont jamais cessé d’y croire et les prochains succès seront d’autant plus savoureux après ces passages de doute.

Justement, la marque basketball de Décathlon aka Tarmak a pensé à celles et ceux qui mangent et respirent Pourpre et Or, dans les bons comme dans les mauvais moments. Le modèle de la SE900 dédié aux Lakers ne suffisait pas, alors l’entreprise du Nord a mis les petits plats dans les grands avec deux nouveaux coloris disponibles en éditions limitées sur le site decathlon.fr. Les deux modèles sont à la pointe de la mode avec une paire intégralement violette et l’autre jaune, pour bien se démarquer sur le parquet le dimanche après-midi. Les plus fashionistas ont déjà repéré une occasion en or de tenter un « mix and match » du futur en portant un pied de chaque couleur. Sans aller aussi loin, le modèle phare de chez Tarmak réunit encore toutes les caractéristiques qui ont fait sa force depuis le début de sa collaboration avec la NBA : confort, adhérence et maintien. Ça tombe bien, c’est tout ce dont a besoin AD pour ne pas faire faux bond à son équipe au moment où elle aura le plus besoin de lui. Et comme les Lakers ont essayé de rajeunir un peu leur effectif cette saison, les deux paires seront disponibles pour adultes (du 37 au 48) mais aussi pour les enfants (du 34 au 40).

Tarmak continue d’exploiter son partenariat NBA de la meilleure des manières avec ces deux nouvelles éditions limitées spéciales Lakers disponibles sur ce lien magique. Le violet et le jaune arrivent en force dans les rayons de Décathlon !

Source : Tarmak