Tarmak dévoile sa deuxième collection de chaussures NBA : tu connais le murmure du lundi, voici le dernier drop 100% français

Ding, dong ! Non, il ne sera pas question d’une nouvelle folie des Knicks sur le marché des agents-libres dans ces lignes mais d’un partenariat qui est en train de bouger le marché de la chaussure de basket dans l’Hexagone et un peu partout dans le monde. En effet, les copains de Tarmak viennent de dévoiler la deuxième collection de sneakers dans le cadre de leur collaboration avec la NBA. Attention, ce n’est pas comme les choix de Scott Perry cet été, ça brille de mille feux !

Il y a un peu plus d’un an, Tarmak bousculait la planète basket en annonçant la signature d’un partenariat de longue durée avec la NBA. Au programme, des pompes et du textile de qualité aux couleurs de nos franchises préférées, ainsi que des accessoires et des paniers de basket grandeur nature pour taper des gros chasedown blocks contre la planche au fond du jardin (on a bien le droit de rêver un peu). Après le succès de la première collection, on attendait la suite comme la saison 2 d’une bonne série Netflix. Les premiers teasers ont commencé à tomber lors du grand live de la Free Agency sur la chaîne Twitch de TrashTalk ce jeudi ainsi que sur les réseaux sociaux de la marque nordiste, mais c’est bien ce vendredi 1er juillet que les nouveaux modèles ont été révélés au grand jour en rejoignant officiellement les rayons de tous les magasins Décathlon de France et au-delà, sans oublier le site internet de la marque préférée des Français en 2019 et 2020, decathlon.fr. Et parce que c’est ce qui nous intéresse le plus, on passe tout de suite au design des paires avec une petite alerte masterclass.

Le choix des franchises s’est arrêté sur six mastodontes, tous présents en Playoffs en 2022… Woops, ça c’était avant que les Lakers ne chokent complètement leur saison pour passer le mois d’avril à Cancun. Toujours est il que les plus grosses fanbases devraient se régaler, entre les Boston Celtics, les Brooklyn Nets, les Chicago Bulls, les Golden State Warriors, les Los Angeles Lakers et le Miami Heat. Un joli panel d’équipes et de couleurs qui devrait également vous permettre de trouver la combinaison parfaite pour matcher avec votre uniforme du dimanche. À chaque franchise son design et son identité, pour respecter l’histoire de l’institution et la réinventer à la fois. Dans la première collection, le coloris de l’équipe de South Beach était un best-seller. Cette fois, on mettrait bien une petite pièce sur le vert néon des Celtics. Entre leur parcours récent jusqu’en Finales NBA et ce petit goût fruité et acidulé qui se dégage de la paire, notre regard est presque hypnotisé. Du côté des champions 2022, on retrouve le savoureux code couleur du maillot City Edition en hommage à Oakland et à l’épopée We Believe en 2007. Mention spéciale aussi pour le modèle dédié à Miami qui nous donne juste envie de plonger la tête la première dans une piscine pour nous rafraîchir un peu en cette période de forte chaleur.

Cette année, l’équipe de conception de Tarmak a encore passé la vitesse supérieure pour nous proposer un tout nouveau design qui sent bon la NBA tout en délivrant le modèle le plus technique de la gamme. La SE900 NBA 2022 a été conçue en prenant en compte tous les avis clients des modèles précédents pour continuer de gagner sur le confort. Le dynamisme de la paire est aussi au rendez-vous avec la technologie TMK blade qui permet une relance immédiate pour lancer des transitions à la vitesse des Warriors. Pour ce qui est de l’adhérence, la semelle extérieure a été retravaillée pour favoriser l’accroche lors des changements de direction si vous avez un jeu à la Kyrie Irving. Bonne nouvelle pour les non licenciés qui veulent aussi cop la paire, elle est aussi bien adaptée à la pratique en salle que sur le bitume des terrains extérieurs grâce au grip de sa semelle. Le modèle adulte est disponible du 37 au 48 mais les enfants n’ont pas été oubliés puisque la SE900 Junior (à partir de la pointure 34) a hérité de toutes les grandes lignes design de la version adulte. Les composants et toutes les caractéristiques techniques de cette version junior ont été adaptés aux besoins et à la morphologie des enfants et il y a moyen que le prochain Tony Parker ou Victor Wembanyama se promène avec du Tarmak au pied la saison prochaine.

Tarmak et la NBA consolident leur partenariat avec une toute nouvelle collection de chaussures de basket rafraîchissante qui va faire mouche auprès des fans. Si vous êtes arrivés jusqu’ici avant de cliquer sur decathlon.fr, on vous redonne le lien magique pour vous rincer l’oeil sur votre coloris préféré. Il va falloir rester connecté car les copains du Nord de la France nous réservent encore quelques surprises.