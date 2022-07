Vous n’avez pas pu passer à côté de la bombe tombée le 30 juin sur la NBA, à quelques heures de l’ouverture de la Free Agency. Kevin Durant a demandé son trade à sa franchise, les Brooklyn Nets. Mais maintenant la question la plus importante est la suivante : où pourrait-il aller ? Et comment procéder à un transfert aussi historique ? Tout de suite, zoom sur les Minnesota Timberwolves et leurs possibilités afin de récupérer KD.

Vendredi 30 juin 2022, 20h49 heure française, la déflagration tombe.

Kevin Durant veut quitter Brooklyn, le temps presse et le coco veut gagner d’autres bagues. Passé le temps du thermomètre qui explose, toute l’équipe de rédaction de TrashTalk s’est donc posée sur LA question qui nous taraude tous… mais où diable KD va-t-il poursuivre sa carrière ? Pour ce faire, et parce qu’on aime pousser le délire le plus loin possible, nous avons collectivement décidé de nous pencher sur toutes les franchises de la NBA. Oui oui, toutes les franchises : 29 articles détaillés, avec un rapide aperçu sur ce qui pourrait se passer.

Place aux Wolves de KAT, ANT et la Gobe !

La situation des Wolves

# Pourquoi les Wolves iraient chercher KD ?

On ne va pas se mentir, les moves des derniers jours ont dessiné le futur proche de cette équipe des Wolves et le nom de Kevin Durant n’a probablement jamais été susurré dans les travées du Target Center. MAIS l’ajout d’un tel joueur – comme pour 28 autres franchises – vous fait passer dans une autre galaxie et mérite au moins de s’y pencher, même quelques secondes. Après l’ère KG place à l’ère KD ? On en est sans doute très loin.

# Quels joueurs sont indisponibles ?

Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns

On aurait pu parler de Karl-Anthony Towns dont le projet de décalage au poste 4 est devenu plus que concret avec l’arrivée de Rudy Gobert, on aurait pu parler, d’ailleurs, de Rudy Gobert et de son immense contrat difficilement bougeable désormais, mais KAT a désormais une extension de contrat qui le rend intransférable pendant quelques temps et le véritable joyau de la maison, celui que ses dirigeants tueraient pères et mères (c’est une image) pour le conserver… c’est bien entendu Anthony Edwards. MVP potentiel dans quelques années et déjà parmi les joueurs les plus efficaces de la Ligue à son poste en année 2, Anthony Edwards ne fait pas partie du projet Wolves il EST le projet Wolves aux côtés d’un duo Towns-Gobert prêt à blinder la raquette.

# Quels joueurs des Wolves pourraient attirer l’attention des Nets ?

Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Jaden McDaniels

Anthony Edwards évidemment, mais on vient de vous dire que ce sera un non catégorique. Et Karl-Anthony Towns du coup, parce qu’il ne faudrait pas oublier que cet affreux zozo est encore délicieusement jeune et qu’il a tout pour devenir très vite l’un des meilleurs intérieurs de l’histoire, ça calme. Puis Jaden McDaniels, autre pépite toute fraîchement polie par les Loups et qui a le potentiel pour devenir très vite l’un des couteaux suisses les plus badass de toute la Ligue. Une superstar en devenir, une superstar affirmée et une autre qui peut très bien endosser le costume, ça fait quand même pas mal de candidats potentiels ça non ?

# Ont-ils des picks de Draft à leur proposer ?

Plus grand chose messieurs dames, car tous les picks maison ou presque viennent de partir dans l’Utah du fait de l’acquisition de Rudy Gobert. Peu importe, si les Wolves ont un package à utiliser il se trouve davantage dans le présent que dans l’avenir.

La grille de salaires des Nets

Le package idéal des Wolves :

D’Angelo Russell

Jaden McDaniels

Naz Reid

Jaylen Nowell

4 premiers tours de Draft

Eh, il ronfle ce package non ? Au-delà de la faisabilité de la chose, disons que les Wolves sont en mesure de proposer une des plus belles valises de toute la NBA. Est-ce qu’ils le veulent c’est une autre histoire et on pense avoir la réponse, mais si on était Sean Marks on étudierait presque la question d’une offre. Car le retour de D’Angelo à Brooklyn bouclerait une belle boucle en attendant Kenny Atkinson à la place de Steve Nash, tandis que Jaden a le profil parfait du jeune à potentiel All-Star. Ce serait complètement incongru de la part de Minny, pas maintenant en tout cas, mais dans les faits un tel échange sentirait le win-win non ?

Note de faisabilité : 2/10

Kevin Durant du côté de Minneapolis ? Dans les faits rien n’est impossible et comme le disait un célèbre philosophe héraultais : c’est en faisant n’importe quoi qu’on devient n’importe qui. Pour acquérir KD les Wolves savent en tout cas ce qu’il leur reste à faire. Alors, ça se tente ou pas ?