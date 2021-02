Tarmak x NBA : pourquoi il ne faut surtout pas rater la journée de précommandes de ce vendredi 12 février ?

Il y a quelques semaines, Tarmak, la marque de basketball de Décathlon, est arrivée backdoor pour conclure un alley-oop de la NBA avec un gros dunk tonitruant. Si vous étiez passé à côté de la principale info sportswear de ce début d’année, maintenant vous savez. Vous êtes même encore dans les temps pour préparer la journée unique de précommandes qui aura lieu demain, vendredi 12 février. A vos marques, prêts, F5 pour ne pas manquer tous les trésors que nous réserve la collection la plus chaude du moment pour les ballers du monde entier.

2021 n’a commencé que depuis un gros mois mais on tient déjà la collab de l’année. Personne ne l’avait vraiment vue venir, et pourtant la voici. Tarmak peut bomber le torse après son annonce officielle du 21 janvier dernier, il s’agit du tout premier partenariat de Décathlon avec une ligue sportive nord-américaine. Pas la peine d’expliquer en quoi c’était un bon choix de commencer avec l’Association, on va plutôt se concentrer sur le contenu de cette collab qui risque très vite d’envahir les playgrounds et les gymnases aux quatre coins de la France avec des fringues labellisées NBA. Concrètement, ce sont donc 76 produits aux couleurs de neuf franchises qui vont être dévoilés à l’occasion de cette journée de précommandes prévue ce vendredi 12 février sur decathlon.fr. Un éventail de choix déjà énorme qui va vite hyper les fans, surtout ceux pour qui le cœur bat un peu plus fort dès qu’on énonce l’une des équipes suivantes : Lakers, Clippers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat, Knicks et Celtics. De la Conférence Ouest, de la Conférence Est et que des grosses cylindrées avec de belles fanbases qui vont donc pouvoir se régaler avec de nouveaux produits incontournables pour confectionner leur panoplie du parfait basketteur.

On fonce en direction du vestiaire pour découvrir ce que les concepteurs de chez Tarmak nous ont préparé de beau en prévision du retour des beaux jours et de ces longues soirées d’été au city ou de vos prochains entraînements en club pour ceux qui ont la chance de pouvoir jouer en ce moment. On sent que la température monte alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avant de balancer quelques clichés en exclusivité pour terminer de faire exploser le thermostat. Le partenariat comprendra une gamme de sous-vêtements thermiques, des protections et surtout des chaussures aux couleurs des neuf franchises NBA présentées un peu plus haut. Il n’y aura évidement pas de jaloux puisque Tarmak a pensé à tout le monde en proposant des tailles junior et adulte, que ce soit pour les sneakers et les sous-vêtements (sous maillots, collants, manchons) ou les accessoires de protection (genou, coude, doigt, cheville, mollet). Chacun aura de quoi se sentir pousser des ailes lors de sa prochaine session basket avec des produits validés par la NBA et des logos de franchises qui vous seront forcément familiers.

En attendant une arrivée dans les rayon basket du magasin Décathlon le plus proche de chez vous ou sur le site vers la fin mars, une opportunité unique s’offre à vous de mettre la main sur l’une de ces précieuses pièces en exclusivité. Rendez-vous demain, vendredi 12 février, pour une journée de précommandes qui vous permettra d’obtenir ces pépites de chez Tarmak en avant-première. Attention, il faudra être vif car les quantités seront forcément limitées et il n’y aura pas de séance de rattrapage. Voilà pourquoi il ne faudra pas rater ce rendez-vous sur decathlon.fr.

Source texte : Tarmak