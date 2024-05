La Loterie de la Draft NBA a rendu son verdict ce lundi, et ce sont les Hawks qui ont tiré le gros lot (ils n’avaient que 3% de chances de le tirer). Une grosse surprise qui a quelque peu lésé les vrais “cancres” de la NBA. Et si avoir le pire bilan de la Ligue était une malédiction pour le 1st pick ?

Les Pistons ont encore l’impression d’avoir été roulés dans la farine, eux qui vont choisir en 5è position pour la troisième année consécutive, alors qu’ils avaient à chaque fois le plus haut pourcentage de chances d’obtenir le 1st pick (sans pour autant avoir le pire bilan, étant donné que trois équipes ont 14% de chances de l’avoir). Pour l’instant, ni Jaden Ivey, drafté en 2022, ni Ausar Thompson, choisi lors de la dernière Draft, n’ont solutionné quoi que ce soit à 8 Mile, et la franchise a donc de nouveau eu le pire bilan mais toujours pas de 1st pick.

C’est la sixième fois consécutive que la plus mauvaise franchise de la saison ne sélectionne pas en premier lors de la Draft qui suit. Alors forcément, cette statistique vient quelque peu contrecarrer les plans des franchises voulant “tanker”, c’est-à-dire perdre délibérément pour avoir le plus gros pourcentage de chances d’obtenir le Saint Graal à la Loterie.

Voilà ce que ça aurait donné si le 1st pick de la Draft NBA était revenu au pire bilan de la saison à chaque fois.

Cela fait 6 ans de suite que le pire bilan NBA ne repart pas avec le 1er choix de la Draft.

Si le pire bilan avait eu le 1st pick chaque saison ?

Pistons – Victor Wembanyama

Rockets – Paolo Banchero

Rockets – Cade Cunningham

Warriors – Anthony Edwards

Knicks – Zion Williamson

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

L’histoire aurait été sensiblement différente si tout ça avait vraiment eu lieu. Factuellement, Zion Williamson aurait remis la lumière sur Sevran les Knicks dès 2019, bien avant Jalen Brunson. Anthony Edwards aurait dû partager le backcourt avec les Splash Brothers Stephen Curry et Klay Thompson en 2020, et n’aurait certainement pas connu la même trajectoire. Cade Cunningham et Paolo Banchero séviraient actuellement du côté de Houston tandis que Victor Wembanyama pleurerait sur son sort à Detroit.

Cette année, ce sont encore les Pistons qui ont eu le pire bilan avec 14 petites victoires pour 68 revers, avec cette invraisemblable série de 28 défaites consécutives entre fin octobre et fin décembre. Ils seront contraints de déguster leur seum après avoir vu les principaux prospects se dérober sous leurs yeux. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle Loterie permet de se rendre compte qu’avec le nouveau système, plus équilibré, les moins bons bilans ont moins de chances d’avoir le first pick. Bonne ou mauvaise chose selon vous ?