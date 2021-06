La NBA Draft Lottery, expliquée en moins de 4 minutes : le tuto vidéo fait maison pour tout comprendre

Alors que la Lottery devrait avoir lieu cette nuit, nombreux sont ceux qui se posent encore des questions quant au fonctionnement du tirage du sort. Pas de panique, on vous a concocté un petit tuto de quatre minutes et grâce à ça, vous devriez passer pour des pros lorsque les petites bouboules tourneront aux alentours de 2h30 du matin.

Alors que la Draft est vu comme l’événement annuel, on oublie souvent le rôle importantissime de la Lottery, laquelle décide de l’ordre des appelés et donc où débarqueront les stars de demain. Pour ceux qui ont vu le fond du classement toute la saison c’est un peu le jour de gloire avant l’heure, surtout quand tu as un talent générationnel qui est sûr de tomber au pick 1. (LeBron, Duncan, Shaq) On se doute que les fans des Rockets, du Magic ou des Pistons sont attentifs tout d’un coup. Comment se déroule le tirage au sort, pourquoi certaines équipes ont plus de chance que d’autres d’avoir le first pick, autant de questions qui apparaissent souvent sur les réseaux et on s’est dit qu’il fallait y répondre afin qu’on soit tous sur la même page cette nuit lorsqu’on sera ensemble devant nos écrans à mater Mark Tatum (aucun lien de parenté) nous montrer son petit carton avec le logo de l’équipe qui aura décroché le gros lot.

Y’a plus qu’à cliquer comme dirait l’autre. Moins de quatre minutes dans votre vie pour comprendre un mécanisme qui décide du début de carrière des plus grandes stars et de la destinée des équipes. C’est plutôt une belle affaire non ? On vous laisse écouter tout ça et on se retrouve sur les réseaux vers 2h30 du matin pour un des événements majeurs de l’année NBA.