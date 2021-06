James Harden et Bam Adebayo seront aussi de la partie avec Team USA : ouf, on commençait à se dire que le roster était un peu léger

Kevin Durant, James Harden, Damian Lillard, Bam Adebayo… Non, ce ne sont pas les membres de la Team Durant pour le All-Star Game 2022, mais bien les joueurs qui seront présents à Tokyo sous les couleurs de Team USA. Une mauvaise nouvelle pour nos Bleus… et pour la Terre entière.

Après la terrible désillusion de la Coupe du Monde 2019 (où la France a éliminé les États-Unis en quarts de finale, c’est toujours important de le rappeler), la Team USA risque bien de se ramener le couteau entre les dents pour ces Jeux Olympiques. Et vu les joueurs qui seront présents pour aller chercher l’or, ça fait flipper. Alors que Draymond Green, Bradley Beal et Jayson Tatum ont déjà répondu à l’appel pour rouler sur tout le monde gagner la compétition internationale de basket la plus prestigieuse, on voit désormais de plus en plus de noms sortir dans les médias. Les derniers en date ? James Harden et Bam Adebayo. Des participations confirmées sur les réseaux par Adrian Wojnarowski et Shams Charania, respectivement pour ESPN et The Athletic.

Nets star James Harden has committed to play for Team USA in the Tokyo Olympics, joining teammate Kevin Durant on the USAB squad, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kyrie Irving is unlikely to play as he recovers from his ankle injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 21, 2021

Miami Heat center Bam Adebayo has committed to join the 12-man Team USA roster for the Summer Olympics in Tokyo, his agent Alex Saratsis tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 21, 2021

L’armada prend donc forme de jour en jour pour Team USA. Avec l’expérience des uns et l’envie de gagner un premier titre pour d’autres, la bande à Gregg Popovich a tout d’un futur champion en puissance. Mais attention à l’excès de confiance, surtout que les Américains débuteront la compétition par un choc face à leur bête noire : l’équipe de France. Si on peut légitimement trembler des genoux face à ces renforts, on a aussi vu quelques bonnes nouvelles. En effet, Draymond Green sera le seul joueur des Warriors présent à Tokyo, puisque Stephen Curry a finalement décliné l’invitation. Le double MVP, âgé de 33 ans, n’a pourtant jamais défendu les couleurs de son pays pendant les Jeux. Un titre majeur qui lui manque, un peu comme celui de MVP des Finales. Il n’y aura donc pas de backcourt Curry/Lillard avec Team USA cet été, un (faible) motif d’espoir pour les futurs adversaires des Américains… Comme Curry, Donovan Mitchell a fait savoir qu’il ne participerait pas aux Jeux cet été. L’arrière du Jazz, qui doit encore digérer l’énorme choke de son équipe en Playoffs, préfère se reposer et soigner sa cheville douloureuse. Heureusement pour la France, Spida ne sera donc pas de la partie, et heureusement pour Rudy, Terrance Mann non plus. Enfin, on a su via Shams Charania que le Big Three des Nets ne sera pas réuni, puisque Kyrie Irving préfère se remettre à 100% de sa blessure pour être en pleine forme la saison prochaine. On sauterait bien au plafond mais vu ce qu’il y a déjà à se coltiner à côté, on va rester sobre.

Les Etats-Unis sont bien évidemment les grands favoris de la compétition, et comptent bien ramener la médaille d’or à la maison. Mais comme ce bon vieux Kurt Helin nous l’a appris il y a deux ans, mieux vaut être humble et éviter de se voir trop beaux, trop tôt. En tout cas, si le journaliste de NBC veut de nouveau tweeter et porter la poisse aux ricains, on est preneurs…!

Source texte : ESPN / The Athletic