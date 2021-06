La Lottery c’est pour ce soir : feu d’artifice sur une saison de tanking, et un avenir qui se joue sur un tirage au sort

Alors que les Playoffs battent leur plein, c’est l’heure de redonner un peu de lumière aux quatorze équipes qui n’ont pas vu la couleur de la postseason. Ce soir a lieu la Lottery de la prochaine Draft et beaucoup de choses pourraient dépendre de ces petites boules qui tournent. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir.

C’est un peu l’événement majeur de l’année pour les équipes du bas de classement, la grande messe annuelle du tanking. Qui aura le premier pick à la prochaine cuvée ? Les pires bilans auront-ils gain de cause ou une équipe du milieu de tableau va-t-elle tromper les statistiques pour coiffer tout le monde au poteau ? On rappelle le principe de base : quatorze équipes présentes, les teams avec le pire bilan ayant le plus de chance d’obtenir les meilleurs joueurs de la Draft. On vous balance le gros tableau et on vous explique tout dans la foulée.

Pour ceux qui se posent la question : non, ceci n’est pas l’ordre définitif de la prochaine Draft et Houston n’aura pas nécessairement le first pick. Il s’agit en fait du classement des bilans de saison régulière du pire au « meilleur ». Plus une équipe perd, plus elle a de chance de piocher haut même si, évidemment, il y a des exceptions. Exemple : Chicago n’avait que 1,7% de chance de piocher le top prospect en 2008 et ils ont quand même eu Derrick Rose. Comme quoi, on peut vraiment s’attendre à tout. Comme chaque année, des joueurs (actuels ou anciens), des dirigeants viendront représenter les franchises pour le tirage au sort et pour certains, on pourrait presque parler de porte-bonheur. (Comme le fils de Dan Gilbert qui obtenait toujours le first pick sur la dernière décennie)

Voici les 14 personnes qui viendront représenter les 14 franchises présentes à la Loterie demain soir. pic.twitter.com/OMawI7FKtS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 21, 2021

Cette année, ce sont les Rockets, les Pistons et le Magic qui sont les favoris pour attirer les meilleurs jeunes. On parle bien sûr de la fameuse course au Cade Cunningham mais n’oublions pas non plus Evan Mobley, Jalen Suggs, Jalen Green ou encore Jonathan Kuminga qui devraient figurer dans la partie bien haute de toutes les Mock Drafts. On en profite aussi pour faire le point sur les situations de certaines équipes comme les Bulls ou les Wolves. Pour les uns comme pour les autres, il s’agira de serrer les fesses au moment du tirage car le hasard pourrait avoir de grandes répercussions. Par exemple : si le pick des Wolves sort du Top 3, il reviendra aux Warriors ! De même, si les Bulls ne choppent pas une des quatre premières boules, c’est le Magic qui pourra en profiter. À noter que ce scénario offrirait à Orlando, et à son futur coach, deux joueurs Top 10 d’une cuvée qu’on annonce particulièrement talentueuse. Enfin, il est toujours important de rappeler que même si la Lottery offrira un ordre à suivre à Adam Silver le soir de la Draft, il pourrait y avoir du changement d’ici-là. On a bien vu ces dernières années que les équipes n’hésitaient plus à échanger les picks pour gratter un joueur confirmé ou alors accepter de descendre un peu dans l’ordre pour récupérer un pick supplémentaire plus tard. (Tatum, Young ou Doncic ont été échangés un soir de Draft, pour les plus récents.)

Voilà ce qu’il y avait à dire pour la Lottery de cette nuit. Y’a pas que les Playoffs dans la vie et les fans des équipes éliminées peuvent déjà se mettre à rêver d’une future pépite qui portera leurs espoirs sur les prochaines années. Qui va faire la bonne affaire, qui va avoir le seum au réveil ? La réponse aux alentours de 2h30 du matin.

Source tableau : NBA