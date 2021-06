Les Sixers sont éliminés des Playoffs : scandale à Philly, faut qu’on en parle ! Apéro TrashTalk

Les Sixers sont dans le dur en ce début de semaine. Éliminés par les Hawks en demi-finale de conférence, c’est la douche froide du côté de Philadelphie. Ben Simmons, Joel Embiid, Doc Rivers, c’est l’heure de faire passer du monde sur le banc des accusés, le tout dans une ambiance sympatoche .

Le leader de l’Est, sorti en demi-finale de conférence à domicile et… contre une équipe dont la moitié des joueurs n’avait jamais vu la couleur des Playoffs. Autant dire que Daryl Morey doit fulminer grave dans son bureau du Wells Fargo Center. C’est l’heure de faire le point sur ce gros craquage des familles car on ne s’attendait pas vraiment à ce scénario. Qui faut-il blâmer désormais ? Ben Simmons et ses parpaings sur la ligne, le leadership questionnable de Joel Embiid ou les choix douteux de Doc Rivers ? C’est un peu la chasse aux sorcières dans la ville de l’amour fraternel et la question va vite se poser de savoir quoi faire pour la suite ? On garde les mêmes, on trade qui et pour quoi en contrepartie ? Beaucoup de questions à se poser et on tente d’y répondre de notre mieux sachant qu’on n’a pas de boule de cristal.

C’est l’heure de se pencher un peu sur le cas des Sixers. Gros échec en Playoffs, saison balancée aux orties, il y a beaucoup à dire. Comme d’hab, on se pose dans le sofa avec les chips et on n’hésite pas à commenter, à partager, car c’est bien connu : plus on est de fous, plus on rit.