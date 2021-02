Point COVID du jour : un seul nouveau cas positif, et une NBA qui prolonge son protocole renforcé jusqu’au All-Star Break

Vous commencez à avoir l’habitude. Semaine après semaine, un point COVID est réalisé histoire de faire un petit bilan sur la santé de la NBA en ce climat de pandémie. Et les nouvelles sont plutôt bonnes aujourd’hui puisque le corona continue d’être bien contrôlé au sein de la Ligue.

Malgré l’affaire Kevin Durant, malgré les réclamations concernant l’organisation d’un All-Star Game en pleine pandémie et la gestion globale de la NBA par rapport au COVID, les protocoles mis en place par la Ligue continuent de porter leurs fruits. Après une baisse progressive des cas positifs et un perfect la semaine dernière, seulement un nouveau cas positif a été détecté sur 470 joueurs testés depuis le 3 février si l’on en croit le dernier communiqué de la NBA, et le nombre de matchs reportés n’a quant à lui pas augmenté. Sachant que Jrue Holiday est actuellement dans le protocole COVID (il a raté les deux derniers matchs de Milwaukee et n’a pas joué depuis le 6 février) et que son copain Khris Middleton a laissé entendre qu’il avait été testé positif, on imagine que ce nouveau cas concerne le meneur des Bucks, dont la date de retour est pour l’instant inconnue. On sait que la durée de l’absence peut varier de joueur en joueur, mais on espère surtout que l’ami Jrue va bien car le COVID peut faire des dégâts, même sur des athlètes calibre NBA. Seth Curry a notamment mis du temps à s’en remettre, et Karl-Anthony Towns vient à peine de revenir après 13 matchs d’absence, KAT déclarant même qu’il a connu des nuits « assez effrayantes » dans sa bataille contre le corona et qu’il faisait partie des personnes vulnérables à cause de conditions sous-jacentes.

The @NBA and @TheNBPA announce this week’s test results: one new COVID-19 positive. The previous week had seen no new positive tests: pic.twitter.com/YFIWnLXuwY — David Aldridge (@davidaldridgedc) February 10, 2021

Les bons résultats apportés par le protocole sanitaire renforcé de la NBA (depuis la mi-janvier) poussent la Ligue à continuer dans ce sens pour les semaines à venir. En effet, comme l’indique Shams Charania de The Athletic, la NBA et l’union des joueurs sont tombées d’accord pour prolonger les règles actuelles qui limitent les interactions avec la communauté lors des déplacements, et ce jusqu’à la trêve du All-Star Break, prévue du 5 au 10 mars prochain. Un point complet sera sans doute réalisé à ce moment-là, autant sur le plan sanitaire qu’au niveau des calendriers car faut pas oublier qu’il y aura une vingtaine de matchs à rattraper lors de la deuxième partie de saison. On souhaite bonne chance aux mecs qui s’occupent du programme car ça risque d’être un vrai casse-tête. On surveillera la manière avec laquelle la NBA gère la deuxième partie de saison au niveau de ses protocoles sanitaires, si elle décide d’être plus souple ou non au fur et à mesure que ça avance. Il faut savoir qu’à l’échelle des States, la pandémie est actuellement en train de se calmer un peu, ce qui est évidemment encourageant pour la suite. Pourvu que ça dure.

La NBA a très bien redressé la barre dans sa bataille face au COVID après un mois de janvier assez hard. Quoi qu’on en dise, le renforcement de ses protocoles est payant. Alors pas question de se relâcher pour l’instant, car cet ennemi invisible semble pouvoir revenir à tout moment.

Source texte : NBA, The Athletic