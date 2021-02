Karl-Anthony Towns a rejoué au basket : le chat était de retour avec les Loups, mais c’est bien… le Lou qui a sorti les griffes

On n’avait plus vu KAT sur un terrain de basket depuis le 13 janvier, une éternité, soit presque un mois d’absence et l’équivalent de 13 rencontres pour se remettre de ce foutu Covid. Un retour raté puisque les Wolves se sont inclinés pour la troisième fois de suite face à des Clippers d’un Lou Williams en mode renaissance, mais l’essentiel est ailleurs.

On l’attendait tellement qu’on l’avait presque oublié, mais Karl-Anthony Towns était enfin de retour ce mercredi soir face aux Los Angeles Clippers. Le KAT a raté presque un mois de compétition soit treize rencontres après avoir contracté le Covid, le pivot de 25 ans a connu une longue convalescence et même lui avait l’air surpris d’être disponible ce soir pour jouer. À l’annonce de sa disponibilité par Shams Sharania, Towns a répondu au tweet en laissant savoir que lui-même n’était pas au courant qu’il était apte à jouer et qu’il était toujours en train de se tester pour voir s’il était assez en forme pour retrouver les parquets. Un échange atypique qui montre que souvent les insiders NBA ont les infos avant même les joueurs et ces dernières années, et on se souvient notamment qu’il est même devenu commun qu’un joueur apprenne son trade… sur un tweet du Woj ou du Shams.

This is news to me! Last time I checked, I was gonna go through shootaround and see how I feel. Underlying conditions and Covid don’t mix well. https://t.co/1fZHSTWnEt — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) February 10, 2021

Mais qu’importe, puisque KAT était bel et bien en tunique ce soir et sans surprise, Ryan Saunders l’a inséré direct dans le cinq de départ. Un retour plutôt discret pour le gros chat qui a semblé avoir du mal à finir le match, plutôt logique quand on sait le temps qu’il a passé sans jouer. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Wolves et pour Towns. Sur ses sept premières minutes depuis le 13 janvier, KAT inscrit 7 points, 3 rebonds, 2 passes et deux gros dunks. Un retour en fanfare pour le pivot deux fois All-Star, surtout que son équipe va vite prendre les devants face à des Clippers au ralenti. Le nouveau back-up du chaton, Naz Reid, fait lui aussi plus que le taf, et le sophomore ancien pensionnaire de LSU finira meilleur marqueur de son équipe avec 23 points à 9/13 au tir, une nouvelle grosse prestation pour un joueur qui semble avoir définitivement trouvé sa place en NBA. Les Wolves vont alors prendre jusqu’à 13 points d’avance, une avance qui se transformera en 6 points à la mi-temps après un petit run de la part des hommes de Tyronn Lue. KAT est alors à 9 points et 6 rebonds, moins impactant que sur le début de rencontre mais toujours en train d’apporter du rebond et une présence non négligeable pour la défense des Clippers.

Malheureusement pour les Loups, le coup de froid des Clips en première mi-temps va vite prendre fin à l’entame du troisième quart. Derrière un Kawhi Leonard encore monstre, qui finit avec 36 points à 52% au tir, 8 rebonds, 5 passes et 2 steals, LA va vite revenir sur les Wolves puis creuser un écart dont KAT et ses potes ne se remettront pas. Derrière de sept points à l’entame du dernier quart, Minnesota va ensuite subir la tempête Lou Williams qui, venu de nulle part, nous a sorti cette nuit son meilleur match de la saison. Plutôt en grosse difficulté depuis le début de l’exercice 2020/2021, Lou Will est beaucoup mieux depuis quelques temps puisque sur les trois derniers matchs il avait déjà marqué 15, 18 puis 23 points. Rebelote donc face aux Wolves, puisque l’homme aux deux femmes va lâcher 27 points, dont 13 dans le dernier quart. Jumpshot, floateur, tir du parking, Lou a tout fait à la défense des Wolves et malheureusement il a été la goutte qui fait déborder le vase. Seul Reid, qui inscrit 12 points de suite pour lancer le quart-temps, permet alors à Minnesota de résister au show Williams et puis quand Kawhi s’en est finalement mêlé… game over. KAT aura pour sa part peu d’impact positif sur son équipe dans le money time et le pauvre se mangera même un poster de… Reggie Jackson… et à ce rythme là il risque de vouloir repartir en quarantaine. Le pivot finit avec 18 points, 10 rebonds et 3 passes, une ligne de stat correcte même si il lui a manqué un peu plus d’agressivité dans le dernier quart, notamment quand son back-up portait à quasi lui tout seul l’équipe. Troisième défaite de suite, la huitième sur les dix derniers matchs, pour des Loups qui n’étaient qu’à un coup de chaud de Towns ou Beasley de pouvoir résister au retour des Clippers. Une défaite frustrante mais le retour de KAT risque tout de fois de faire énormément de bien à un vestiaire qui flirte avec la lose depuis le début de la saison et qui a besoin de son All-Star et franchise player pour retrouver un second souffle. Sinon c’est vers un gros tank qu’on se dirige, et pas sûr que ça ne plaise au gros matou.

Karl-Anthony Towns had 18 PTS and 10 REB in his return to the @Timberwolves. Highlights from their loss to the Clippers ⬇️ pic.twitter.com/Jlyh7vhjiP — FOX Sports North (@fsnorth) February 11, 2021

KAT est revenu mais les Wolves ont quand même perdu, face à une équipe des Clippers qui – de nouveau sans Paul George – a fait le taf en deuxième mi-temps après avoir été dominée en première. Le retour de Towns est néanmoins une très bonne nouvelle, lui qui a manqué presque un mois de compétition et qui devra sûrement passer par un petit temps d’adaptation avant de retrouver un rythme et une forme physique à 100%.