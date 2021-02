La NBA prévoit un Slam Dunk Contest à la mi-temps du All-Star Game : yeah, on a enfin trouvé comment envoyer Zach LaVine à Atlanta

Les choses se précisent concernant la soirée du All-Star Game. Alors que le match des étoiles aura lieu le 7 mars prochain à Atlanta, on vient d’avoir des indications supplémentaires concernant le Slam Dunk Contest. Spoiler, faudra éviter la petite sieste de la mi-temps.

Parce que oui, la NBA prévoit tout simplement d’organiser son Slam Dunk Contest à la mi-temps du All-Star Game. La nouvelle a été balancée par le fameux Adrian Wojnarowski d’ESPN. Pour le moment, ça discute encore entre la Ligue et l’union des joueurs, mais les deux camps devraient bientôt finaliser tout cela et selon le Woj, une annonce sera faite plus tard dans la semaine concernant le format du All-Star Game ainsi que les protocoles sanitaires qui l’accompagnent en ces temps de COVID. Habituellement, comme vous le savez, le Slam Dunk Contest fait partie des gros événements du samedi, lors de la soirée destinée aux différents concours la veille du match du étoiles. Vous savez aussi que depuis mars 2020, rien ne peut vraiment se passer comme d’habitude et la NBA a ainsi opté pour un All-Star Weekend sur… un jour, en rassemblant lors de la même soirée le All-Star Game et les concours. Si l’organisation de cet événement ne plaît clairement pas à tout le monde au sein de la Ligue, certains grands noms n’hésitant pas à exprimer leur frustration alors qu’ils avaient sans doute prévu de se la couler douce pendant le All-Star Break (5-10 mars), c’est la route qui a été choisie par la NBA et l’union des joueurs.

Et allons-y gaiement un dunk contest à la mi-temps du All Star Game, on attend évidement le concours à trois points pendant un temps mort https://t.co/ouosorRqg5 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 10, 2021

Pour le moment, on ne sait pas qui va participer au concours de dunks ce soir-là. Mais on se dit que c’est peut-être un moyen caché pour envoyer Zach LaVine à la soirée du All-Star Game, lui qui pourrait une nouvelle fois passer à côté du match des étoiles. Malgré un LaVine en 27-5-5, les Bulls gagnent un peu plus mais toujours pas assez, et il y a du monde à l’Est. Zach risque donc d’être déçu, alors pourquoi pas se lâcher dans un Dunk Contest pour voler la vedette à tout le monde ? On met LeBron en plus, avec Zion et un quatrième pour faire le nombre et c’est réglé. Blague à part, on attend aussi de voir ce que la NBA prévoit pour les autres concours de la night, à savoir le concours à 3-points et le Skills Challenge, qui devraient également avoir lieu si l’on en croit le Woj. Vous êtes chauds pour un concours de skills en guise d’échauffement et un Three-Point Contest en plein temps-mort ? Franchement, avec la NBA, il faut s’attendre à tout, la Ligue ayant déjà prouvé à plusieurs reprises qu’elle était capable de faire preuve d’imagination.

On surveillera évidemment tout ça de près lors des prochains jours, et on devrait bientôt être fixés sur le format final de cette soirée étoilée du 7 mars prochain à la State Farm Arena.

Source texte : ESPN