NBA Top 10 : R.J. Hampton claque l’un des posters de l’année, on conseille aux âmes sensibles d’éviter cette vidéo

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Denver – Cleveland qui a offert son lot de big plays, dont un tomar monumental de R.J. Hampton sur Cedi Osman.

#10 : Trae Young est un petit filou. Passe pour John Collins entre les jambes de Kristaps Porzingis, comment on dit « petit pont » en letton ?

#9 : en numéro 9, on a Chris Boucher qui découpe le rookie Deni Avdija. Violent.

#8 : Al Horford a beau avoir 34 balais, il peut toujours mettre des gros stops. Kyle Kuzma vient de l’apprendre.

#7 : Ja Morant en mode caviar, c’est fort !

#6 : quand on est rookie, ça fait toujours plaisir d’être dans un Top 10 NBA. Zeke Nnaji peut savourer aujourd’hui.

#5 : on reste à Denver, où Jamal Murray profite de la blessure de Taurean Prince pour lâcher une no-look pass bien kiffante.

#4 : décidément, c’était la soirée des rookies. Toujours dans le Colorado, Isaac Okoro a lâché du tomar.

#3 : Uncle Drew pour Dédé Jordan, on a l’habitude, et ça fait podium.

#2 : sans aucun doute, c’est à Denver qu’il fallait être cette nuit pour voir du spectacle. Le rookie R.J. Hampton a décollé comme never. Pauvre Cedi Osman.

#1 : et pour finir, sur le parquet de… Denver, Lamar Stevens a enchaîné brisage de cheville et poster dunk. Rien que ça.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.