Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et des Lakers qui adorent jouer plus longtemps que tout le monde

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un duel remporté in extremis par Luka Doncic face à son meilleur camarade de promo, des Nets qui mettent la tête des Pacers sous l’eau, le retour de Karl-Anthony Towns, Zach LaVine qui continue sa campagne pro-All-Star, Suns et Bucks qui nous offrent un délice de match et les Lakers qui gagnent pour la troisième fois consécutive… en prolongations.

– Les rencontres de la nuit

Wizards-Raptors : 115-137

Mavericks-Hawks : 118-117

Nets-Pacers : 104-94

Grizzlies-Hornets : 130-114

Wolves-Clippers : 112-119

Bulls-Pelicans : 129-116

Nuggets-Cavs : 133-95

Suns-Bucks : 125-124

Lakers-Thunder : 114-113

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Giannis Antetokounmpo

– Le Classement

– Les rencontres de la nuit prochaine 1h30 : Rockets-Heat

1h30 : Celtics-Raptors

2h : Pistons-Pacers

4h : Warriors-Magic

4h : Blazers-Sixers

Voilà, c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve déjà demain, toujours en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… pour nous c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.