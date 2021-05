Recap de la nuit NBA : Kyle Kuzma et Wes Matthews ont fait honneur à la bannière, ils sont là les deux vrais leaders des Lakers

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les Hawks et les Knicks ont validé leur place en Playoffs et cette phrase est dingue, les Celtics ont validé leur place au… play-in et cette phrase ne leur fait pas honneur, James Harden a fait son retour et il est déjà bien sale, les Pelicans ont validé leur place en… vacances, et les Lakers ont désormais une bannière de plus au plafond.

Hawks – Wizards : 120-116

Nets – Spurs : 128-116

Cavs – Celtics : 102-94

Mavs – Pelicans : 125-107

Jazz – Blazers : 98-105

Lakers – Rockets : 124-122

1h : Hornets – Clippers

1h : Pacers – Bucks

1h30 : Hawks – Magic

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Spurs

2h : Bulls – Raptors

2h : Grizzlies – Kings

2h : Wolves – Nuggets

4h : Suns – Blazers

Voilà pour votre récap de la nuit, six heures de NBA et six matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, ou pas, alors… à très vite !