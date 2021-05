NBA Top 10 du jour : les Celtics ne savent plus gagner un match de panier-ballon, mais au moins ils ont Jayson Tatum

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : on démarre avec Trae Young, qui s’est bien amusé face aux Wizards cette nuit.

#9 : vous vous rappelez du Blake Griffin de Lob City ? Ça remonte, mais Blake a turn back the clock comme on dit dans le jargon.

#8 : James Harden est de retour, et il sert déjà le caviar.

#7 : no LeBron, no AD, no problem, Kyle Kuzma est là pour représenter la Lakers Nation dans le Top 10.

#6 : on reste dans le même match, mais on change de côté. Kenyon Martin Jr. a dit non à Devontae Cacok.

#5 : revoilà Trae Young, toujours en mode playground. Passe dans le dos easy, les Wizards n’ont rien vu.

#4 : si vous êtes fan de Foot US, vous allez aimer cette action entre Jusuf Nurkic et C.J. McCollum.

#3 : les Rockets s’en battent tellement de leur saison que des mecs random commencent à lâcher des 360 en plein match.

#2 : Jaxson Hayes commence à devenir un habitué du Top 10 avec ses gros tomars.

#1 : les Celtics ont réussi l’exploit de perdre à Cleveland, mais ça n’a pas empêché Jayson Tatum de se farcir Jarrett Allen.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !