Air Jordan XXXV Cosmic Deception : la player edition de Luka Doncic qui porte très mal son nom

Sûrement chafouin en apprenant que Zion Williamson avait déjà eu droit à ses signature shoes chez la marque de Jojo, Luka Doncic a dû pousser en coulisses pour avoir au moins droit à sa PE aka player edition dans le jargon de la sneakers. Les Air Jordan XXXV Cosmic Deception sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Parfois, on se demande bien qui s’occupe de donner un nom aux différents coloris de chaque paire de pompes. En l’occurrence, on ne pouvait guère faire plus bel oxymore que celui-ci pour désigner le modèle dédié à la star des Dallas Mavericks. Certes, la pureté de ses actions et son incroyable instinct nous poussent parfois à nous demander s’il ne vient pas d’une contrée beaucoup plus obscure encore que la Slovénie, voire d’une autre galaxie. Mais le terme de déception ne peut pas être plus éloigné de la réalité pour désigner El Matador qui illumine notre ligue depuis son arrivée il y a à peine trois ans. Pour rentrer un peu plus dans le détail, les Air Jordan XXXV lui font tout de même honneur avec un rendu final qui devrait plaire au king du bottle flip challenge. Du blanc sur l’empeigne et une semelle ainsi que l’intérieur de la chaussure revêtue d’un vert pâle qui rappelle le maillot avec lequel il a été sacré champion d’Europe en 2017. Le logo de Luka est présent sur une des deux languettes et sur les deux semelles intérieures et un cocktail cosmique vient emballer le tour avec des touches de mauve, de rose et de noir qui nous propulse directement dans l’espace. Un petit peu comme quand on regarde le jeune insolent nous éclabousser de son art.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 34 Blue Void, le délire est le même sauf qu’elles étaient designées pour Zion.

les Air Jordan 34 Blue Void, le délire est le même sauf qu’elles étaient designées pour Zion. On les imagine déjà à ses pieds : Thomas Pesquet, lors de sa prochain sortie extravéhiculaire. il faut juste s’assurer que Jordan Brand livre bien jusqu’à l’ISS.

Thomas Pesquet, lors de sa prochain sortie extravéhiculaire. il faut juste s’assurer que Jordan Brand livre bien jusqu’à l’ISS. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller conquérir Mars ou pour dérouiller les Monstars.

pour aller conquérir Mars ou pour dérouiller les Monstars. On aime : enfin des chaussures customs pour la pépite de Slovénie, c’est mé-ri-té !

enfin des chaussures customs pour la pépite de Slovénie, c’est mé-ri-té ! On aime moins : quand est-ce qu’on passe au level supérieur avec la présentation des premières signature shoes du Wonder Boy ?

Les Air Jordan XXXV Cosmic Deception sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 184,90 euros. Ne vous fiez pas trop à son nom car comme avec Luka Doncic vous ne serez pas déçus.

Source : Jordan Brand