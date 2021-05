La course au tanking et à la Draft 2021 : Cleveland voulait perdre face à Boston mais Kevin Love n’était pas d’accord

Pour ce sprint final de la saison régulière, comme chaque année TrashTalk vous propose de revenir chaque jour sur la fameuse course à la Lottery (22 juin) de la Draft (29 juillet), avec un point précis sur les rois du tanking. Sortez vos portefeuilles, on prend cartes, chèques et défaites.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Hawks – Wizards : 120-116

Nets – Spurs : 128-116

Cavs – Celtics : 102-94

Mavs – Pelicans : 125-107

Jazz – Blazers : 98-105

Lakers – Rockets : 124-122

Mauvaise opération du jour – Cavs : mais bon sang de bonsoir c’est pourtant pas compliqué, suffit juste de se ramener à la salle en tonsg et de laisser passer le temps. Sur le papier tout semble facile mais dans les faits un peu moins, et cette nuit les Cavs n’ont au final rien pu faire pour s’incliner devant la faiblesse de Jayson Tatum et ses sauces. Victoire qui n’arrange personne, un Kevin Love de gala et un Varejao qui fait coucou trois minutes, ne manquaient plus que Gérard et Mark Price pour que la fête soit complète. Les Rockets ? Une perte de balle magnifique aura mis fin à une performance non moins intéressante, la quintessence du tanking pour le roi incontesté de la défaite cette saison.

Bonne opération du jour – Magic, Thunder et Pistons : forcément, on en connait quelques uns qui ont du fêter les pull-ups de Collin Sexton comme il se doit. Logique, car les trois tanks sus-cités font tous la bonne opération du jour grâce à cette victoire de Cleveland, optimisant ainsi leurs chances de récupérer le gros lot lors de la prochaine Lottery. Pour cela il faudra continuer à perdre, ça devrait aller, mais le coup de pouce est salvateur alors merci les Cavs, ou plutôt merci les Celtics.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Hornets – Clippers

1h : Pacers – Bucks

1h30 : Hawks – Magic

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Spurs

2h : Bulls – Raptors

2h : Grizzlies – Kings

2h : Wolves – Nuggets

– Nuggets 4h : Suns – Blazers

Rappel concernant la Lottery :