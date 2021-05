La course aux Playoffs : eh, franchement, ce serait pas INCROYABLE de voir… les Kings au play-in ?

Les Playoffs 2020-21 débuteront dans une vingtaine de jours et il est donc l’heure d’accélérer le mouvement pour les franchises susceptibles de faire du rab au printemps. Pour qui la belle affaire de la nuit ? Qui se met dans le rouge ? Qui joue ce soir ? On fait le point bah… tous les matins.

Les résultats de la nuit

Hawks – Wizards : 120-116

Nets – Spurs : 128-116

Cavs – Celtics : 102-94

Mavs – Pelicans : 125-107

Jazz – Blazers : 98-105

Lakers – Rockets : 124-122

Les classements après les matchs de la nuit

La petite explication maison concernant le play-in tournament

Bonne opération du jour – Hawks, Knicks, Nets et… Kings : si à l’Ouest les Mavericks, les Lakers non sans mal et les Blazers se sont neutralisés dans leur course pour éviter le play-in, à l’Est les Hawks et les Knicks sont la sensation de la nuit car officiellement de retour en Playoffs. Une première depuis quatre ans pour Atlanta, depuis huit ans pour NYC, et une bonne dose de fraicheur qui ne fait pas de mal. Les Nets ont quant à eux réussi la triple opération de 1) réinsérer James Harden dans le game, 2) mettre un coup de pression aux Sixers et 3) semer un peu les Bucks, alors que… les Kings (!!!!!!) sont encore en lice pour aller arracher le dixième spot à l’Ouest au bout du suspense et à bases de bonnes crampes de rire. Parce que ce serait FOU de voir les Kings se qualifier pour le play-in un peu… sans faire exprès, parce que ce serait fou de voir Buddy Hield se transformer en super guerrier pour envoyer un délicieux 3/16 du parking dans le match le plus important de sa vie. Stephen Pourri, Ray Mauvaise Allen, Reggie Malheur.

Mauvaise opération du jour – Celtics et Pelicans : deux des équipes les plus décevantes de la saison, et une nuit qui offre donc une conclusion assez logique à tout ça. Boston a perdu face à une équipe qui ne voulait pas gagner et disputera donc… le play-in, alors que les Pels ont pris une volée par les Mavs et sont donc officiellement éliminés de la course à quoique ce soit après une saison bien fade. On va en reparler très vite, attention chérie ça va trancher.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Hornets – Clippers

1h : Pacers – Bucks

1h30 : Hawks – Magic

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Spurs

2h : Bulls – Raptors

2h : Grizzlies – Kings

2h : Wolves – Nuggets

4h : Suns – Blazers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Sixers – Celtics, Hornets, Pacers ou Wizards

Nets – Celtics ou Hornets

Bucks – Knicks

Hawks – Heat

Play-in tournament : Celtics – Hornets et Pacers – Wizards

Jazz – Lakers, Warriors, Grizzlies ou Spurs

Suns – Lakers ou Warriors

Clippers – Mavericks

Nuggets – Blazers

Play-in tournament : Lakers – Warriors et Grizzlies – Spurs