Les Lakers s’imposent de nouveau en prolongation face à OKC : le tir pour égaliser et l’interception de la gagne, rien ne fatigue LeCyborg James

Les Lakers ont encore eu besoin d’une prolongation, la troisième en trois rencontres, pour venir à bout d’un Thunder qui continue à être très coriace et à ne rien lâcher même face aux meilleures équipes de la Ligue. Le tanking dans l’Oklahoma ? Pas encore pour aujourd’hui.

Cela faisait 30 ans, lors de la saison 1991/1992, que les Lakers n’avaient plus enchaîné trois prolongations sur trois rencontres de suite. D’abord face aux Pistons, lors d’un match qui étaient même allé jusqu’à deux overtimes, puis face au Thunder lundi, et donc de nouveau de nouveau face à OKC ce mercredi, les champions en titre ayant remporté toute leurs batailles dans les cinq minutes supplémentaires, ce qui leur permet de faire passer leur série de victoire à six. Mais que ce fut dur, face à un Thunder qui a une nouvelle fois été très coriace et qui a dominé pendant la majorité de la rencontre. C’est simple, LA a été devant pour la première fois du match dans le quatrième quart-temps, à cinq minutes de la fin du match. Avant, la rencontre était dominé par le Thunder qui a compté jusqu’à 20 points d’avance. Dans le sillage d’un Al Horford (25 points) de nouveau très bon, et d’un Kenrich Williams en mode career mulet high qui a planté 24 points à 11/14 au tir sur les Lakers, OKC va prendre ses aises et dominer une équipe de LA submergée en défense. Ce match ressemble d’ailleurs énormément à celui de lundi où le Thunder avait dominé la majeure partie de la rencontre avant de se faire rattraper sur le fil puis de craquer en prolongation. Car oui, ces satanés Lakers vont revenir petit à petit et à l’entame du dernier quart les hommes de Mark Daigneault n’ont plus que quatre petits points d’avance. A ce moment-là ? On sent la carotte arriver très fort pour les gamins de l’Oklahoma.

BRON CLUTCH THREE FORCES OT pic.twitter.com/IlvY3HRkiQ — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2021

Mais une fois de plus, que ce fut dur pour les Lakers. On pensait que les hommes en jaune allaient prendre le contrôle du match très rapidement dans le dernier quart mais le Thunder n’était définitivement pas venu pour jouer les victimes. Un lay-up de Kyle Kuzma puis un tir du parking de LeBron permettent enfin à LA de prendre les devants (+ 4) à quatre minutes du terme mais pas de problème, Luguentz Dort puis Al Horford répondent et revoilà le Thunderà égalité. Montrezl Harrell remet les Lakers devant puis ce même Trezz se fait fumer salement par Dort qui, sur un lay-up, va chercher la faute et le panier. Lancer-franc rentré et voilà le Thunder devant (+1) à 49 secondes de la fin. LeBron James récupère la balle et d’une décision précipitée qu’on lui connaît peu balance… un gros parpaing du parking. Heureusement Kuzma récupère le ballon et l’ailier de 25 ans se retrouve étrangement tout seul sur la ligne de fond mais il va rater salement son jumper baseline. Al Horford gratte la faute et met ses lancers (+3), temps mort Lakers, et Vogel dessine alors un play très malin en utilisant Harrell en leurre pour libérer LeKing James qui va se rattraper de sa bourde récente en faisant ficelle de derrière la ligne à 3-points. Lugentz Dort rate le buzzer beater, prolongation, la deuxième de suite entre les deux équipes, et une prolongation sous le signe… de la défense.

Les deux équipes se rendent coup sur coup et c’est à 40 secondes que les Lakers font un premier pas vers la victoire avec un tir du parking de Wesley Matthews sur une passe de James pour prendre trois points d’avance. Nouvelle action clutch de Dort qui met son lay-up puis le Canadien enchaîne sur une action défensive de grande classe qui finit sur un air-ball du King. Malheureusement, LeBron avait la flemme de partir en deuxième OT ou/et de perdre le match et sur la remise en jeu du Thunder, qui a l’occasion de remporter le match, il touche la balle pour casser le play mis en place par Daigneault puis en essayant de la sauver, la redonne à un joueur du Thunder mais… trop tard, il ne reste que une seconde sur l’horloge, ce qui oblige Williams a tenter la hail mary du milieu de terrain. Le tir ne rentre pas et les Lakers valident une sixième victoire de suite, la troisième de suite en overtime.

Lu Dort's defense on LeBron was incredible 👀 pic.twitter.com/jExLIUsoSn — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2021

Après avoir joué 46 minutes puis 42, Lebron James vient de nouveau de jouer 41 minutes, toujours avec la victoire au bout. Le Thunder peut être fier car ils viennent de pousser les champions en titre en prolongation sur deux rencontres consécutives. Ce groupe à du cœur et n’est pas là pour servir de victime aux franchises NBA cette saison, malgré un effectif au talent moindre. Chapeau !