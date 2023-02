Alors qu’ils restaient sur deux défaites de rang, les Lakers ont retrouvé le chemin du succès ce mardi sur le terrain des Knicks. Victoire 129-123 en prolongation avec un LeBron James qui continue de gravir les échelons dans les bouquins d’histoire.

Pour la box score de ce match, bah y’a qu’à cliquer ici.

Battus sans leurs deux stars à Brooklyn la veille, les Lakers retrouvaient avec plaisir la paire LeBron James – Anthony Davis cette nuit. Malgré une douleur au pied, le King n’avait évidemment aucune envie de rater sa visite annuelle du côté de la Mecque du basket, le Madison Square Garden. L’occasion de se rapprocher toujours plus de Kareem Abdul-Jabbar au scoring mais aussi de s’offrir d’autres distinctions comme par exemple une place dans le Top 4 des meilleurs passeurs all-time. Auteur de 11 passes cette nuit, le King a en effet dépassé Mark Jackson et Steve Nash. Seuls John Stockton, Jason Kidd et Chris Paul sont désormais devant lui.

Et la rencontre dans tout ça ? Un beau suspense entre deux équipes qui se sont envoyées des runs toute la soirée, aucune ne souhaitant lâcher le morceau jusqu’au bout. Les Lakers auront pu compter sur leur Big 3 avec un LeBron James en triple-double, qui force un peu en attaque mais qui rentre des tirs importants en fin de match. À ses côtés, une belle partition d’Anthony Davis dans la raquette et de Russell Westbrook (17 points, 8 passes, 6 rebonds, 3 interceptions, un seul ballon perdu !). Rui Hachimura a également répondu présent avec 19 points et 9 rebonds et on sent qu’il prend ses marques de plus en plus dans le groupe. Une bonne nouvelle pour Darvin Ham.

En face, New York avait un vrai All-Star sur le parquet mais peut-être pas celui qui ira au match des étoiles dans quinze jours. On parle bien sûr de Jalen Brunson (37 points), vrai patron des siens et qui a fait un véritable show dans le money time avec des actions décisives des deux côtés du parquet. Immanuel Quickley et Isaiah Hartenstein ont aussi été précieux en sortie de banc alors que Julius Randle a passé une soirée compliquée au shoot. Insuffisant pour arracher la win et les Knicks perdent du terrain sur le Top 6 à l’Est avec ce revers (Miami a gagné dans le même temps).

Les Lakers retrouvent la victoire à New York et LeBron James n’est plus qu’à 89 points du record de Kareem Abdul-Jabbar. Prochain rendez-vous pour les Angelinos : ce jeudi chez les Pacers.