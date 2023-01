Si vous avez suivi la NBA en direct la nuit dernière, vous vous êtes donc soit offusqué, soit recroquevillé dans vos draps, selon que vous soyez fans des Celtics ou des Lakers. On parle de cette action très limite, plus que limite d’ailleurs car tout le monde s’accorde à dire que LeBron James a été stoppé illégalement par la défense de Boston.

Jayson Tatum a fait faute, tout le monde l’a vu et tout le monde le dit, même la NBA a d’ailleurs claqué son communiqué à peine 30 minutes après la fin du match pour assumer son erreur (celle des refs). Défaite des Lakers, c’est chiant mais on s’en relèvera, et au final ce dont on se rappellera le plus c’est peut-être bien… la faute technique INCROYABLE reçue par Pat Beverley, lui qui s’était creusé pour être original, lui dont on se demande de plus en plus ce qu’on ferait sans lui.



Franchement ? On est sur une proposition originale, drôle, certes un peu agressive mais on a vu bien pire, et surtout voilà le genre de souvenir qui s’inscrit parfaitement sur le CV de Patoche, lui qui nous a quand même habitué à ce genre de scènes. On l’avait vu gratter Damian Lillard récemment, chaque soir ou presque c’est une nouvelle dinguerie proposée par le plus énervé des meneurs de NBA, et hier sa prestation met au moins un peu de bonnes vibes sur une soirée un peu tristounette pour les Lakers car on rappelle également que Pat Beverley avait juste auparavant dunké pour la première fois depuis 2019, mdr la stat.

Tim Duncan et Rasheed Wallace ont jadis pris des techniques pour des regards en coin, Ja Morant en a pris une récemment pour avoir parlé chiffons à une fan, et Patrick Beverley entre donc dans le clan des condamnés pour des raisons loufoques. On ne dit pas cette fois-ci que ce n’est pas mérité, on dit juste que ça nous a fait marrer. On peut non ?