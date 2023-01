On reprend les bases cette saison ! Chaque dimanche vous retrouverez donc ici tout ce qu’il faut savoir concernant les Français de NBA, pour ne rien rater de la progression de Killian Hayes ou de la nouvelle vie de Rudy Gobert dans sa meute de Loups. Cette semaine ? Le jeune meneur des Pistons a été de nouveau rétrogradé sur le banc, Rudy Gobert ça va beaucoup mieux (les Wolves aussi), Nico Batum est devenu exclusif et Théo Maledon se prend pour Steph Curry en G League.

# RUDY GOBERT

De retour sur les parquets après une semaine off du à un bobo aux adducteurs, Rudy va bien mieux et les Wolves aussi. Ça se remet à gagner, Anthony Edwards et D’Angelo sont dingues, et Minny est de retour dans le Top 6. Que demande le peuple ? Des stepbacks à 3-points, évidemment.

Wolves @ Rockets : 15 points à 5/8 au tir et 5/7 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe et 4 contres en 36 minutes

Wolves @ Pelicans : 17 points à 7/12 au tir et 3/5 aux lancers, 12 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 35 minutes

Wolves vs Grizzlies : 7 points à 3/5 au tir et 1/2 aux lancers, 13 rebonds, 1 passe, 1 steal et 3 contres en 31 minutes

Wolves vs Kings : 13 points à 3/5 au tir et 7/9 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

# EVAN FOURNIER

Une petite apparition à Toronto, la rumeur dit que les Knicks ont tenté de le laisser au Canada, puis une intervention à propos du dossier Embiid en Équipe de France. On se revoit le soir de la deadline ?

Knicks @ Raptors : 8 points à 3/9 au tir dont 2/7 du parking, 3 rebonds et 2 passes en 21 minutes

Knicks vs Cavs : DNP

Knicks @ Celtics : DNP

Knicks @ Nets : DNP

# NICOLAS BATUM

Statistique trop drôle, lors de ses cinq derniers matchs Nico Batum n’a tenté QUE des tirs du parking. Alors oui, on sait qu’il est désormais un elite 3 and D, mais là ça tourne à l’obsession, un peu comme moi et ma peur des champignons, et des tasses pas alignées dans le placard, et du bouchon de dentifrice resté ouvert, et… bref, Nico ne shoote plus qu’à 3-points, c’est marrant mais l’essentiel est ailleurs puisque les Clippers restent sur cinq victoires de rang.

Clippers @ Mavericks : 8 points à 2/5 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 2 contres en 28 minutes

Clippers @ Lakers : 4 points à 1/2 du parking et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes et 1 contre en 24 minutes

Clippers vs Spurs : 9 points à 3/5 du parking, 4 rebonds et 2 passes en 26 minutes

Clippers @ Hawks : 8 points à 2/3 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 21 minutes

# FRANK NTILIKINA

Franky est passé à deux tirs d’une semaine bien calme, voilà, c’était l’analyse de la semaine. On se revoit à la deadline ?……

Mavericks vs Clippers : DNP

Mavericks vs Wizards : DNP

Mavericks @ Suns : 0 point à 0/1 au tir et 1 passe en 8 minutes

Mavericks @ Jazz : 6 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking et 2/3 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 12 minutes

# KILLIAN HAYES

Blessé à l’épaule après avoir envoyé une douzaine de grenades à l’Accor Arena, Killian est revenu aux affaires mais… sur le banc (comme Isaiah Stewart). A voir si la tendance se confirme la semaine prochaine mais sa production est restée quasiment la même, l’important étant de rester en forme et bien dans sa tête, en voilà une phrase toute faite.

Pistons vs Bucks : DNP

Pistons @ Nets : 16 points à 6/12 au tir dont 2/5 du parking et 2/3 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 3 steals en 25 minutes

Pistons vs Rockets : 8 points à 3/8 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 contre en 24 minutes

# OUSMANE DIENG

He’s back ! Tout doucement car en avance sur la date prévue, le Frenchie du Thunder va pouvoir participer à la drôle de fin de saison de son équipe. Alors, plutôt tanking ou plutôt play-in pour OKC ? Et plutôt NBA ou G League Pour Ousmanito ?

Thunder @ Nuggets : DNP

Thunder vs Hawks : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 11 minutes

Thunder vs Cavaliers : 1 rebond et 1 passe en 10 minutes

# THEO MALEDON

Un passage par la case NBA mais, surtout, 18 tirs à 3-points tentés en deux matchs de G League. That is the stat, et c’est toujours un délice (NON) de voir Théo débuter des matchs de basket au poste 3.

Hornets @ Jazz : DNP

Hornets @ Suns : 7 points à 3/5 au tir dont 1/1 du parking et 2 rebonds en 19 minutes

Hornets vs Bulls : DNP

# MOUSSA DIABATÉ

Moussa n’est plus le GOAT de G League, et il a pris l’habitude ces dernières semaines de faire pas mal d’allers-retours entre la NBA et la Ligue 2. Faut pas avoir la phobie des transports.

Clippers @ Mavericks : DNP

Clippers @ Lakers : 2 minutes de jeu

Clippers vs Spurs : 2 points à 1/3 au tir, 1 rebond et 1 contre en 7 minutes

Clippers @ Hawks : 5 minutes de jeu

Et en G League

# SEKOU DOUMBOUYA

Delaware Blue Coats vs Lakeland Magic : DNP

# THEO MALEDON

Greensboro Swarm @ Wisconsin Herd : 22 points à 8/20 au tir dont 6/13 du parking et 0/1 aux lancers, 13 rebonds, 7 passes et 1 steal en 37 minutes

Greensboro Swarm @ Wisconsin Herd : 23 points à 10/18 au tir dont 3/5 du parking, 6 rebonds, 4 passes et 1 steal en 35 minutes

# JOEL AYAYI

Lakeland Magic @ Maine Celtics : 9 points à 3/5 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 6 passes en 25 minutes

Lakeland Magic @ Delaware Blue Coats : 2 points à 1/7 au tir dont 0/2 du parking, 4 rebonds en 17 minutes

Lakeland Magic vs Fort Wayne Mad Ants : 7 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 4 passes et 1 steal en 26 minutes

Lakeland Magic vs Fort Wayne Mad Ants : 3 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 20 minutes

# OUSMANE DIENG

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : DNP

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : DNP

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

# ADAM MOKOKA

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : 6 points à 2/8 au tir dont 2/4 du parking et 7 rebonds en 24 minutes

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : 16 points à 6/13 au tir dont 2/6 du parking et 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 32 minutes

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : 21 points à 8/13 au tir dont 1/4 du parking et 4/5 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 26 minutes

# OLIVIER SARR

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : DNP

Oklahoma City Blue vs Grand Rapids Gold : DNP

Oklahoma City Blue @ Iowa Wolves : DNP

# SIDY CISSOKO

G League Ignite vs Salt Lake City Stars : 7 points à 3/6 au tir dont 0/3 du parking et 1/1 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 2 contres en 25 minutes

# MOUSSA DIABATE

Ontario Clippers vs Salt Lake City Stars : DNP

Ontario Clippers vs Salt Lake City Stars : DNP

Quelques vidéos tricolores

Frenchies. 🇫🇷 Evan Fournier : 8 PTS / 3 REB / 2 AST

Nico Batum : 8 PTS / 6 REB / 2 BLK pic.twitter.com/neFsKYlAJj — NBA France (@NBAFRANCE) January 23, 2023

Rudy. 🇫🇷 15 points

16 rebonds

4 contres Les Wolves s’inclinent à Houston pic.twitter.com/fZu3nbvDmy — NBA France (@NBAFRANCE) January 24, 2023

Frenchie. Time. 🇫🇷 Nico Batum : 4 PTS, 6 REB, 6 AST, 1 BLK

Théo Maledon : 7 PTS, 2 REB pic.twitter.com/p6rHbq9KbU — NBA France (@NBAFRANCE) January 25, 2023

🐺 RUDY. 17 POINTS

12 REBONDS

3 AST / 1 STL / 1 BLK

WOLVES W. #RaisedByWolves pic.twitter.com/ZZoBTq55oy — NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2023

Welcome back Ousmane 🇫🇷 5 PTS / 2 REB / 1 AST

10 min@OKCThunder⎜#ThunderUp pic.twitter.com/9eJUpjD0jJ — NBA France (@NBAFRANCE) January 26, 2023

KILLIAN. 🇫🇷 16 points

5 REB / 3 AST / 3 STL Victoire des @DetroitPistons 130-122 à Brooklyn ! #Pistons pic.twitter.com/NPjNCPG9CB — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2023

Nico Batum (9 PTS, 4 REB) et Moussa Diabaté (2 PTS, 1 REB, 1 BLK) vainqueurs 138-100 face aux Spurs ! Les @LAClippers sont 5èmes à l’Ouest (27-24) pic.twitter.com/sdTP1og68P — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2023

Rudy Gobert. 🇫🇷 7 PTS

13 REB

3 BLK @Timberwolves WIN pic.twitter.com/K8hZ9wlnzN — NBA France (@NBAFRANCE) January 28, 2023