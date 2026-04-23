Keldon Johnson élu Sixième Homme de l’Année 2026 !

Nouveau trophée NBA dévoilé ! Après Victor Wembanyama pour le DPOY (à l’unanimité, c’est toujours bon de le rappeler), et Shai Gilgeous-Alexander hier soir pour le Clutch Player of the Year, c’est au tour de Keldon Johnson d’être couronné meilleur Sixième Homme de l’Année 2026 !

Après Payton Pritchard l’an dernier, Keldon Johnson devient le nouveau Sixième Homme de l’Année 2026. Trophée bien mérité pour l’Éperon du Texas ! En compétition avec Tim Hardaway Jr des Nuggets et Jaime Jaquez Jr du Heat, c’est finalement bien l’ailier des Spurs qui a ramené la coupe à la maison.

Keldon Johnson set a Spurs franchise record with 1,081 bench points this season.

He passed Manu Ginóbili, who scored 927 in 2007-08 – his Kia NBA Sixth Man of the Year season.

Johnson joins Ginóbili as the only two players to win the award with San Antonio. https://t.co/amJuUoAYDq

— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2026

13,2 points, 5,4 rebonds et 1,4 passe de moyenne en 23 minutes de jeu pour l’un des rares Iron Man ayant joué les 82 matchs de saison régulière. Son concurrent du Heat (qui termine deuxième) a certes de meilleures moyennes mais joue 5 minutes de plus par soir… et a surtout remporté 29 matchs de moins.

Toujours un long débat de déterminer si les performances collectives doivent compter dans les distinctions individuelles ou pas, mais quand la différence est si énorme, impossible de l’ignorer.

Keldon Johnson est non seulement un joueur impactant, mais aussi un joueur impactant dans une équipe qui rafle tout, et qui n’était même pas destiné aux sommets en début de saison. Résumé rapide mais qui suffit à dresser le profil de celui qui a mérité ce titre de Sixième Homme de l’Année 2026 !

Le détail complet des votes :

A global media panel of 100 voters selected the winner of the 2025-26 Kia NBA Sixth Man of the Year Award.

Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/tVxTUuzueu

— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2026