Les Detroit Pistons ont mis fin à une série dingue de 11 défaites consécutives à domicile en Playoffs. Ils ont dominé, cette nuit, le Orlando Magic (98-83) pour revenir à égalité dans ce Premier Tour !

2008, l’année du premier Ballon d’Or de Cristiano Ronaldo (le palmarès de Lionel Messi étant encore vierge), de la finale de Grand Chelem de Jo-Wilfried Tsonga et du Tour de France de Carlos Sastre. Mais aussi, en NBA, de la dernière victoire à domicile des Detroit Pistons en Playoffs avant cette nuit.

Une attente dingue de 18 ans et 11 défaites consécutives pour, enfin, refaire vibrer le public du Michigan. Un dernier revers face aux Celtics aux 2008, des sweeps en 2009, 2016 et 2019 avant de gagner deux matchs, mais seulement au Madison Square Garden la saison passée et de s’incliner lors du Game 1 face au Magic ce dimanche… une éternité.

🚨 LES PISTONS ONT REMPORTÉ LEUR PREMIER MATCH DE PLAYOFFS À DOMICILE DEPUIS… 2008

Une réaction collective dans ce Game 2 marqué par le réveil de la défense à Detroit.

Les Pistons égalisent dans la série (1-1) et mettent fin à une série de 11 défaites consécutives en Playoffs… pic.twitter.com/Sc00jUM8h9

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Cette nuit, les hommes de J.B. Bickerstaff n’ont pas tremblé et ont ramené la série à égalité. Après une première mi-temps équilibrée, ils se sont complètement envolés dans un troisième quart-temps remporté 38 à 16 (dont un énorme run de 30 à 3) pour s’assurer la victoire.

Cade Cunningham (27 points et 11 passes décisives) s’est de nouveau comporté comme un patron et a cette fois été mieux accompagné par Tobias Harris, Isaiah Stewart ou encore Ausar Thompson. Mais c’est surtout une défense étouffante des Pistons qui a fait la différence.

Le contre de la nuit signé Isaiah Stewart ! 😱pic.twitter.com/9hg88p9lZ6

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Le Magic n’a inscrit que 83 points et a tourné collectivement à 32% au shoot dont 25% derrière la ligne à 3-points. Ils ont également capté 15 rebonds de moins que leurs adversaires… dur de contester la victoire dans ces conditions.

Toujours est-il qu’ils ont récupéré l’avantage du terrain lors du Game 1 et qu’ils ont toujours les cartes en main au moment de rentrer en Floride. Le prochain match de cette série aura lieu ce samedi à 19h. Immanquable !