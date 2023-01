Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les Minnesota Timberwolves.

Les Wolves, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Certaines franchises ambitieuses font clairement partie des acheteurs à la deadline. D’autres sont des vendeurs logiques au vu de leur situation. Il y a aussi des équipes qui peuvent basculer d’un côté ou de l’autre selon leurs résultats en amont de date limite des transferts. Et puis il y a les Wolves.

La franchise du Minnesota a réalisé son gros coup il y a quelques mois, en lâchant un énorme capital draft ainsi que plusieurs role players pour s’attacher les services du triple défenseur de l’Année Rudy Gobert. Durant la première partie de la saison régulière, le pivot français n’a cependant pas eu l’impact espéré dans sa nouvelle franchise, qui voulait passer d’équipe de Playoffs à candidat au titre au sein de la Conférence Ouest. À l’heure de ces lignes, les Wolves sont sixièmes du classement avec un bilan tout juste positif de 27 victoires – 25 défaites. Malgré la bonne forme récente, le jump tant attendu n’a (pour l’instant) pas eu lieu, on est plutôt sur une… irrégularité constante.

Néanmoins, quand vous faites un pari all-in durant l’été, vous ne revenez pas dessus à peine quelques mois plus tard. La franchise de Minnesota continue de prêcher la patience, d’autant plus que l’absence prolongée de Karl-Anthony Towns (30 matchs ratés, mais aussi Gobert avec neuf matchs manqués) pour blessure empêche le nouveau manager Tim Connelly d’avoir un échantillon suffisamment grand pour juger ces Wolves new-look.

Les Loups en sont donc là aujourd’hui, et devraient ainsi se montrer discrets à la deadline.

🚨 Hormis Naz Reid et D’Angelo Russell, pas de traction autour des Wolves actuellement. Beaucoup d’équipes veulent récupérer Naz Reid cet été, on parle de 8 à 12 millions l’année. Les Wolves ne sont pas intéressés par un swap avec Kyle Lowry. Effectif probablement intact le 9. pic.twitter.com/RFcI6mbBXX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Le(s) joueur(s) des Wolves qui pourrai(en)t être transféré(s)

D’Angelo Russell

Il y a tout de même un dossier important à surveiller chez les Wolves : celui de D’Angelo Russell à cause de sa situation contractuelle. DLo est aujourd’hui dans la dernière année de son contrat à 31 millions de dollars et aucun accord n’a pour l’instant été trouvé concernant une prolongation dans le Minnesota.

Du coup, les Loups vont-ils le trader pour éviter un scénario où ils le perdent sans aucune contrepartie cet été tout en étant dans l’incapacité financière de le remplacer à la Free Agency ? Pas impossible, surtout s’il existe un gros décalage entre les attentes de Russell concernant son nouveau contrat et le montant que Minnesota souhaite bien lui offrir sur les années à venir. Car l’avenir des Wolves sur le poste de playmaker au niveau du backcourt, c’est pas Russell mais le jeune phénomène Anthony Edwards, destiné à devenir le patron de cette équipe.

Dans le même temps, n’oublions pas que DLo est très copain avec Karl-Anthony Towns et qu’il est l’une des raisons du bon début d’année 2023 des Wolves (près de 20 points – 6 passes de moyenne à 48% au tir et 46% du parking, bilan de 9-4). Casser ce bon momentum alors que KAT devrait bientôt revenir, ce n’est peut-être pas la voie à suivre non plus.

Wait and see.

Naz Reid

Comme D’Angelo Russell, Naz Reid est agent libre l’été prochain, ce qui fait de lui un candidat crédible pour un transfert. Reid a montré sa valeur récemment en comblant bien les absences de Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, ce qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de certaines franchises à travers la NBA. Dans un monde idéal, les Loups aimeraient le garder au vu de sa contribution et sa complémentarité avec Anthony Edwards, mais pour l’instant aucun prolongation de contrat entre le joueur et la franchise ne semble à l’horizon. On peut également se demander si Reid voit son avenir à Minnesota sachant qu’il a le duo KAT-Gobert devant lui…

Les joueurs convoités par les Wolves

Sur le dossier D’Angelo Russell, on a surtout entendu deux noms : Mike Conley et Kyle Lowry. Le meneur du Jazz – 10,5 points et 7,5 passes de moyenne – est souvent dans les rumeurs en ce moment et pourrait représenter une option intéressante pour Minnesota en cas de de trade de DLo (salaire de 22 millions pour Conley cette année, contrat partiellement garanti l’année prochaine). Quant à Lowry, il n’est évidemment plus le Lowry de Toronto mais son expérience reste précieuse, surtout pour une équipe de Minnesota qui se cherche. De plus, il est sous contrat jusqu’en 2024. Cette piste s’est néanmoins refroidie ces derniers temps, les deux équipes ayant visiblement enterré l’idée d’un swap.

🚨 Mike Conley dans le viseur prioritaire des Clippers, les Wolves ont également été mentionnés. Minnesota manque malheureusement de futurs picks en ayant…déjà bossé avec Utah cet été autour du trade de Rudy Gobert. Les Clippers pareil, avec le trade de Paul George. Compliqué. pic.twitter.com/W6TiELkgpP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Sur le dossier Naz Reid, les Clippers pourraient tenter de se positionner, eux qui cherchent toujours à renforcer le poste de pivot derrière Ivica Zubac. En retour, les Wolves auraient un œil sur l’ailier de Los Angeles Terance Mann. Les Nuggets ont également été cités parmi les candidats pour Reid, ce qui pourrait pousser Tim Connelly à demander la pépite Bones Hyland – qu’il a drafté quand il était à Denver – en échange. Néanmoins, Minnesota devra sans doute ajouter quelque chose dans le package pour tenter d’obtenir ce dernier contre Naz.