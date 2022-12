Le mois de février approche, les rumeurs vont donc bon train. Dernier client en date ? D’Angelo Russell, qui pourrait être dans le viseur du Heat selon Darren Wolfson de KSTP. Info ou intox pour faire monter la cote du meneur ?

À quelques semaines de la trade deadline, la température monte.

Et D’Angelo Russell, agent-libre cet été, fera indéniablement partie des joueurs mentionnés à plusieurs reprises dans de potentiels transferts.

En effet, le meneur des Wolves sera libre de signer où bon lui semble cet été, et difficile de lire ce qui se passe entre le joueur et sa franchise du Minnesota. D’un côté, on a pas du tout le sentiment que les Wolves veulent se défoncer pour le retenir et le prolonger, et de l’autre, on a du mal à voir comment Russell voudra prolonger l’aventure vu sa situation.

S’il est capable de coups de chauds salvateurs et qu’il est très apprécié dans la communauté, D’Angelo reste en régression par rapport à ses années Nets, et tout ça pendant que son salaire lui augmente (33 millions cette saison). Par conséquent, on est en droit de voir toute rumeur se confirmer, comme la dernière envoyée par le très respecté Darren Wolfson côté Wolves.

“I’m told that the Miami Heat are showing some trade interest, just a little bit, in D’Angelo Russell of the Wolves” Via: @DWolfsonKSTP on KSTP — Timberwolves Talk (@LetsTalk_Wolves) December 16, 2022

Juste un peu d’intérêt, un tout petit chouilla, juste comme ça ?

Logique de plusieurs côtés. Déjà, d’un reporter du Minnesota qui renifle ce qui se dit autour de D’Angelo Russell. Ensuite, du wording puisqu’il s’agit d’intérêt et non de piste sérieuse. Il y a donc pu y avoir échange sans qu’une longue discussion ne prenne place. Enfin, et comme dit plus haut, comment ne pas parler de D-Lo dans un transfert avec le Heat ?

Miami est sur un timide début de saison (15 victoires – 15 défaites), donnant le sentiment que l’élite de la Conférence Est n’est plus à leur portée. Si la régulière est encore longue et que les briscards d’Erik Spoelstra vont se réveiller à tout moment, on ne peut que constater que les vibes sont pas idéales pour le finaliste de conférence des derniers Playoffs. Et un peu de renfort, forcément, leur ferait le plus grand bien pour regarder à nouveau le toit de l’Est droit dans les yeux.

D’Angelo Russell est sur ses moyennes les plus timides depuis 2019 (avec 17 points et 6 passes de moyenne), la direction a changé récemment dans le Minnesota, son contrat expire cet été et les derniers Playoffs ont montré que sa présence sur le terrain pouvait être remise en question. Sachant que les Wolves, eux aussi, sont en galère (14 victoires – 15 défaites), il y a moyen de secouer l’effectif à la deadline.

Maintenant, quel type de contrat mettre dans la balance…? C’est que l’ami Russell pèse 33 millions, donc côté Heat il faudrait se séparer d’un Kyle Lowry (29 millions, difficile à envisager et pas sûr d’y gagner), ou alors une doublette Duncan Robinson – Victor Oladipo (29 millions à deux). Plutôt complexe comme mécanisme, mais on sait que des formules à 3 ou 4 équipes peuvent également avoir lieu.

En attendant, une chose est sûre : ce n’est pas demain que les rumeurs vont se calmer autour de D’Angelo Russell, et ce n’est pas demain non plus que le Heat et les Wolves vont se retrouver podium de leur conférence. On surveille donc le dossier, en attendant la prochaine update.

Source : Darren Wolfson – KSTP