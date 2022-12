En pleine explosion cette saison à Orlando, Bol Bol est un des phénomènes du Magic et la franchise enchaîne les belles surprises. Mais est-ce si surprenant que cela au final ? Selon l’intéressé, pas vraiment, et les Nuggets auraient dû en profiter quand il était encore présent.

Celle-là, il y a de bonnes chances pour qu’elle titille les fans de Denver.

Sur ce début de saison NBA 2022-23, Bol Bol fait partie des belles histoires de toute la Ligue. S’éclatant à Orlando aux côtés de Franz Wagner et Paolo Banchero pour ne citer qu’eux, le géant aux mains d’or envoie 13 points et 7 rebonds de moyenne avec les 27 minutes qui lui sont données chaque soir. Mieux que les chiffres, ce sont ces actions complètement folles et uniques qui offrent à Bol une plateforme de choix cette année auprès des fans.

Impossible d’éviter Bol Bol, sur les réseaux sociaux comme sur le terrain.

Du coup, on en vient à se demander ce qui s’est passé. Et c’est justement ce que Mike Vorkunov de The Athletic a fait en réalisant un long dossier sur la tige de 2m18, entre ses débuts en NBA, sa relation avec son père le légendaire Manute Bol, et où il en est aujourd’hui.

Pour Bol Bol, aucune surprise, il avait déjà tout ce talent entre ses mains :

“Oui, j’avais déjà tout ce talent entre mes mains. C’est juste que je n’ai pas pu le montrer car j’étais constamment sur le banc ces dernières années. Maintenant que le Magic m’a donné cette opportunité, j’ai juste eu l’envie de m’améliorer à chaque match et je crois que cela se voit sur le terrain.”

Il est vrai qu’au moment de sa Draft (2019), plusieurs GM salivaient devant le potentiel du freak dans l’Oregon.

Et pourtant, Bol Bol avait chuté en 44ème place, dans les mains des Nuggets qui espéraient développer une nouvelle pépite en interne après quelques essais fructueux.

Malheureusement, plusieurs éléments ont bloqué la lancée du géant, et des éléments logiques à postériori. Déjà, la présence d’un frontcourt blindé entre Nikola Jokic double-MVP, Michael Porter Jr qui a explosé offensivement, ou encore le transfert d’Aaron Gordon. Ajoutez à cela le Covid, qui a tronqué pas mal de matchs en NBA, et vous avez un début chaotique chez les pros sur le papier.

Physiquement, aussi, Bol Bol n’était pas aussi prêt qu’aujourd’hui. Sujet à des petites blessures, le kid était souvent incertain. Ce qui ne l’empêchait pas de produire quelques actions surprenantes lorsqu’il était sur le terrain, mais son côté brut, son manque de lecture du jeu et sa compréhension de son corps étaient loin de ce qu’on voit aujourd’hui. Du coup, dans une équipe de Denver qui visait le titre, difficile de donner une opportunité à un gamin qui – rempli de talent – pouvait faire chuter le niveau global de votre équipe.

Avec 53 matchs seulement joués en 3 ans, Bol Bol n’était plus dans les plans des Nuggets.

C’est donc un transfert anecdotique qui l’a envoyé à Boston avec PJ Dozier, avant que les Celtics eux aussi ne décident de le libérer. Orlando a alors tenté l’affaire, et aujourd’hui Bol Bol est une des darlings de cette saison NBA. Comme quoi, tout vient à point qui sait attendre.

Qu’auraient pu donner ces Nuggets avec un Bol Bol libéré au poste 4, capable d’apporter aux côtés de Nikola Jokic ? Simple fantasme ou futur regret ? Une chose est sûre, Bol ne va pas se gêner pour montrer à Denver qu’ils ont fait une grosse erreur.

Source : The Athletic