Présent à Denver il y a deux jours avec le Magic, Bol Bol a pu retrouver son ancienne équipe des Nuggets et la Ball Arena. L’occasion pour lui de se remémorer son passage dans le Colorado et les raisons qui ont fait qu’il n’a pas percé dans l’équipe de Mike Malone.

Cela fait déjà un an depuis le départ de Bol Bol des Nuggets. Un an depuis son trade en direction de Boston, depuis cette fin de parcours sans gloire dans les Rocheuses. Après deux saisons et demi discrètes (53 matchs, 2,7 points de moyenne en 6 minutes) dans le groupe de Mike Malone, le fils de Manute avait été prié de faire ses valises. Comme la confirmation que les promesses autour de son potentiel n’avaient finalement pas été suivies d’actes. Et puis voilà qu’arrive cette saison 2022-23 et ce Bol Bol qui brille de mille feux du côté d’Orlando.

Près de 12 points, 7 rebonds et 1,5 contre en 26 minutes, un vrai rôle au sein du jeune groupe du Magic, un candidat crédible pour le titre de Most Improved Player. Ça en fait du changement depuis seulement un an. Alors comment expliquer cette résurrection ? La concurrence chez les Nuggets était-elle trop rude ? L’ont-ils mal utilisé ? Ça serait quand même surprenant vu la capacité des chercheurs d’or à tirer le meilleur d’éléments souvent draftés en seconde partie de cuvée (hello le Joker).

Interrogé en marge du match face aux Nuggets, Bol Bol a expliqué qu’il était probablement en cause pour son passage manqué à Denver, la faute à un manque de travail. Des propos retranscrits par Mike Singer du Denver Post.

Caught up with Bol Bol last night. He had a lot to say about his growth, his career & why it didn’t work in Denver. But it began with a level of accountability I’ve never heard from him: “I feel I could’ve worked a lot harder (here),” he told @denverpost.https://t.co/e77KWLpNTb — Mike Singer (@msinger) January 16, 2023

“Je sens que j’aurais pu travailler beaucoup plus dur. J’étais jeune. C’est une des choses que j’ai apprises, tu dois travailler dur ou les choses ne vont pas marcher pour toi”.

Un franc mea-culpa de la part du géant, qui ne regrette aucunement son passage dans la troupe de Nikola Jokic. Bien au contraire. Selon les mots du joueur du Magic, cette mauvaise passe l’a aidé à devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

“Je pense que cela a été très bénéfique pour moi. Mon passage à Denver m’a définitivement fait vivre beaucoup de choses. En dehors du terrain et sur le terrain. Mais je pense que chacun traverse ses propres difficultés.”

Bol Bol explique également que le fait de regarder jouer Nikola Jokic était un vrai atout pour lui et on peut difficilement le contredire quand on connaît l’intelligence de jeu du Serbe. Un an plus tard, c’est donc un joueur retrouvé et plus mature qui était sur le parquet des Rocheuses. Quelqu’un qui semble bien parti pour s’installer sur la durée en NBA. De quoi donner quelques regrets sans doute aux Nuggets mais certainement pas au Magic.

Source : Mike Singer / Denver Post