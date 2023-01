Il n’en fallait que très peu à Nikola Jokic pour assoir sa place de favori au trophée de MVP, qui serait on le rappelle son troisième consécutif. Il en fallait peu, et un game winner à 3-points est donc venu cette nuit s’ajouter au dossier.

Les stats maison de la sixième victoire de suite des leaders de l’Ouest

Décidément, il sait tout faire.

24,9 points à 62% au tir, 11 rebonds, 9,7 passes, 1,4 steal. 30 victoires et 13 défaites pour les Nuggets, premiers à l’Est et pas si loin que ça d’être premiers tout court. Nikola Jokic est aujourd’hui le favori à sa propre succession car tout semble tellement trop facile pour lui. Et cette nuit il a donc rajouté le tiret “clutch” à son dossier, visez plutôt la tranquillité du tir de la gagne :

NIKOLA JOKIC CALLED GAME 😱 pic.twitter.com/5zu0ALNLn4 — NBA (@NBA) January 16, 2023



Jusque-là le Magic avait plutôt très bien joué le jeu, Bol Bol avait été utile en sortie de banc et Markelle Fultz très solide, mais c’est bien ce même Markelle Fultz qui loupera un lancer assez crucial en toute fin de match, raté qui donne alors la possibilité aux Nuggets de vendanger leur dernière possession (116-116). Mais les vendanges Niko ne les fait qu’en septembre et en Bourgogne, alors vous connaissez la suite. 14 points, 10 rebonds et 14 passes à 7/10 au tir à ce moment-là, mais l’envie d’en finir avant les prolongations, et donc ce tir venu de nulle part, ou plutôt de la fameuse planète Jokic. Franz Wagner trop petit, le Magic impuissant, et donc une sixième victoire de suite pour Denver, la 19è en 22 matchs à domicile. Nikola Jokic, la perfection personifiée.