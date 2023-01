On est samedi, c’est le week-end, et le week-end il y a souvent des matchs tôt en NBA. Aujourd’hui, on a droit à un Pistons – Knicks bien sympathique dès 19h. Qui dit non ?

# LE PROGRAMME

19h : Pistons – Knicks

21h : Clippers – Rockets

21h30 : Bulls – Warriors

0h : Nets – Thunder

1h : Spurs – Kings

2h : Nuggets – Magic

3h : Blazers – Mavericks

3h30 : Lakers – Sixers

# À NE PAS MANQUER

On aurait pu (du ?) évoquer ce gros Lakers – Sixers, entre LeBron et des Lakers en forme et des Sixers tout à fait sérieux en cet hiver, mais on partira plutôt sur le bon vieux match du dimanche en prime time, car il nous offrira ce soir à… 19h du Killian Hayes face à Evan Fournier, autant dire le futur des Pistons face au passé des Knicks. Match à déguster béret sur la tête et camembert sur le plateau !

# À SUIVRE ÉGALEMENT