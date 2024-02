LeBron James a 39 ans et est naturellement plus proche de la fin de sa carrière que du début. Quoique, enfin bref. La légende commence en tout cas déjà à imaginer sa dernière saison et ne sait pas encore quel aspect il souhaite lui donner.

En disputant son vingtième All-Star Game ce dimanche, LeBron James a battu un record en NBA. Un record de performance tout d’abord, mais aussi de longévité. Le King dispute cette saison son 21e exercice dans la Grande Ligue et se rapproche de la fin de son aventure de joueur. Lors de sa conférence de presse ce week-end, le joueur des Los Angeles Lakers a parlé de sa retraite en commençant par rappeler son imminence.

“Je ne sais pas comment cela va finir, mais cela approche. La fin est proche, c’est sûr.”

Après avoir affirmé qu’il souhaiterait terminer sa carrière aux Los Angeles Lakers, il a également parlé de la manière dont il souhaiterait vivre sa dernière saison en NBA :

“Il y a quelques jours, on m’a demandé si je souhaitais avoir un farewell tour (tournée d’adieu) ou une retraite à la Tim Duncan (annonce bien après son dernier match). C’est du 50-50, pour le moment, je ne suis pas décidé. Parce que parfois, j’ai l’impression de le devoir à mes fans, ceux qui ont vécu cette aventure à mes côtés pendant plus de deux décennies. D’être capable de leur offrir ce moment et que chaque ville puisse vous rendre hommage d’une manière différente, ça semble cool. Mais d’un autre côté, je n’ai jamais été à l’aise pour recevoir des compliments et des hommages, c’est une sensation bizarre pour moi.”

Une chose semble néanmoins plus ou moins certaine, cette saison 2023-24 ne devrait pas être sa dernière. L’envie de jouer avec son fils semble toujours présente, reste à voir si ce dernier se présente lors de la prochaine Draft ou non.

LeBron James évolue toujours à un niveau exceptionnel. On a ainsi tendance à le prendre pour acquis, à oublier que la fin est aussi proche et que ce qu’il réalise à 39 ans et tout simplement unique dans l’histoire. Alors de quelle manière se fera sa fin de carrière ? Seul lui pourra le décider mais quelque soit son choix, il méritera des hommages vibrants… quitte à être mal à l’aise une fois de plus, même si on n’y croit qu’à moitié.