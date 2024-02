La G League Ignite Team en voie de disparition ?

Lors de sa traditionnelle conférence de presse du All-Star Game, le commissionnaire Adam Silver a évoqué l’incertitude autour de l’avenir de la G League Ignite Team au vu des changements réalisés par la NCAA ces dernières années.

La G League Ignite Team a été créée en 2020 pour permettre à des jeunes talents de jouer contre des professionnels et de toucher un salaire avant même de débarquer en NBA, contrairement à la NCAA. Désormais, même dans le championnat universitaire, les joueurs peuvent monétiser leur image et leur nom (NIL) afin de toucher des profits financiers.

De ce fait, Adam Silver s’est vu poser la question de l’utilité de la G League Ignite Team lors d’une conférence de presse organisée au cours du All-Star Weekend d’Indianapolis. Et il a mis le doute sur l’avenir du programme.

“Compte tenu de ce qui s’est passé en NCAA, je pense que nous sommes en train de réévaluer la Team Ignite. Maintenant, certains de ces joueurs qui ne voulaient pas faire une année en université parce qu’ils trouvaient le système injuste et qu’ils voulaient avoir la possibilité non seulement de gagner leur vie en jouant au basket, mais aussi de conclure des contrats commerciaux qui ne leur étaient pas accessibles à l’université, d’engager des agents… Des possibilités qui ne leur étaient pas offertes à l’université le sont désormais. Je ne suis pas sûr de l’avenir de Team Ignite, car avant il y avait un trou sur le marché que nous pensions combler, et maintenant je me concentre sur le développement plus précoce de ces joueurs.”

En quatre saisons d’histoire, la Team Ignite a vu passer de grands talents dans ses rangs : Scoot Henderson, Jalen Green, Jonathan Kuminga ou cette saison Ron Holland et Matas Buzelis. Néanmoins, elle n’a que rarement performé et cette année plus que jamais, les jeunes sont embarqués dans une saison collective galère avec seulement 2 victoires en 21 rencontres.

Désormais, les jeunes peuvent toucher des revenus en NCAA tout en étant investis dans des projets davantage tournés vers le collectif et la victoire, avec un potentiel diplôme universitaire au bout. Et pour ceux qui veulent jouer contre des professionnels, des championnats comme la NBL en Australie leur sont ouverts. Ainsi, la G League Ignite Team perd forcément de son sens.

Il n’y a pas de date fixée pour la disparition de cette équipe mais au vu des déclarations d’Adam Silver, cela pourrait ne pas tarder. Le programme pourrait en tout cas être facilement remplacé puisqu’une équipe de G League des Phoenix Suns va voir le jour lors de la saison 2024-25.

Source déclaration : NBC Sports