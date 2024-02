Alors que la planète basket avait les yeux tournés vers Indianapolis pour une parodie de basket, deux irréductibles Ligériens ont préféré miser sur un coin bien plus sympa ce weekend : Saint-Chamond, ou Saint- Ch’mond pour les régionaux de l’étape. La raison ? La Leaders Cup LNB 2024.

Après l’édition 2023 où on avait pu mater le futur numéro 1 de la Draft, un certain Victor Wembanyama, avons-nous fait coup double ? L’avenir nous le dira, mais on a pu kiffer de voir Zaccharie Risacher. Un Zacch qui a été notre premier choix lors de notre TT Leaders Cup FL. Et oui, tels deux drogués en manque, on s’est dit qu’on allait se faire un petit challenge fantasy league pendant le weekend. Le voilà commencé avec un 12, la faute à un blowout (109-79) de la JL Bourg sur les Nancéiens.

Pas le temps de s’apitoyer sur notre sort, on enchaine avec le quart de finale le plus équilibré sur le papier entre la JSF Nanterre et l’ASVEL (oui, ici on dit encore ASVEL, pas Lyon-Villeurbanne, on est des vieux cons).

Ça sent la qualification des quasi-locaux de l’étape, donc on mise sur Justin Bibbins et Ibou Fall Faye en fantasy league. Team nez creux ? En partie. Le 26 fait par le meneur de Nanterre est bon, le 40 du pivot sénégalais est un petit régal comme sa prestation dans la raquette. Mais quand un axe 1-5 dicte le tempo d’une rencontre, c’est souvent bon signe pour son équipe et la JSF écarte la bande à Tony P (82-78), passé en speed chez les Couramiauds pour voir la nouvelle identité visuelle de la LNB. Un séjour si court qu’il n’a même pas eu le temps de poser ses lunettes de soleil.

📹 Le teaser officiel

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 16, 2024

C’est au tour de la Roca Team et du Mans de faire leur entrée dans la Saint-Etienne Métropole Arena – qui rappelons-le est bien à Saint-Chamond. Mais déjà que les joueurs ne semblent pas toujours super motivés pour venir à Sainté – n’est ce pas monsieur Mike James – mais si en plus on les prévient qu’ils vont jouer dans la banlieue stéphanoise en pleine vallée du Gier, le risque de forfait est trop grand. Mais revenons-en à la Leaders Cup et notre fantasy league. Monaco – Le Mans, Matthew Strazel vs DeVante Jones.

On n’a pas trop de doute sur la victoire des Monégasques – quoi que, un barbu de leur équipe avait bien décidé de saborder leurs chances l’an dernier dès le quart de finale – on a donc tranquillement pu regarder nos picks ne pas briller. Monaco s’impose 94-81, mais DeVante Jones rapporte 16 points fantasy league contre 7 pour Strazel. On fera les comptes après le dernier quart Paris – Saint-Quentin, mais une tendance se dessine et je commence à flex face à mon adversaire. Erreur fatale, qui fait le malin tombe dans le ravin.

21h. Certains pique-assiettes redescendent de la salle de restauration avec des victuailles plein les poches – oui, on vous a vu monsieur le photographe avec vos dix gateaux aux chocolat entassés dans votre verre Ecocup – pendant que l’alcool commence à monter à la tête de nos voisins de gauche qui deviennent persuadés d’être les meilleurs amis des joueurs sur le parquet. C’est un peu gênant, mais on s’écarte un peu histoire de garder notre dignité contrairement à eux. Et on part sur T.J. Shorts II et Nadir Hifi comme choix pour boucler ce vendredi après-midi, quitte à griller deux joueurs qu’on attend au tour suivant.

En effet, Paris se qualifie dans un match pas super agréable avec beaucoup de déchets au tir. C’est laborieux mais ça passe pour Paname. Il est temps de dresser notre bilan Leaders Cup Fantasy League de cette première journée avec la peur au ventre : oui, le score de Nadir Hifi sur ce match confirme bien l’impression visuelle : c’était le mode maçon du coeur pour le meneur franco-algérien qui termine à -7. Nous sommes purement et simplement sur la plus grosse carotte de ma carrière TTFL. Résultat : égalité parfaite 58 partout. Tout est à faire, pas merci Nadir, la prochaine fois je rentre sur le parquet avec mes ciseaux pour m’occuper de ta tignasse.

Bilan du vendredi

Benoît : Zaccharie Risacher 12 – Justin Bibbins 26 – Matthew Strazel 7 – T.J. Shorts II 13 => 58

David : Zaccharie Risacher 12 – Ibrahim Fall Faye 40 – DeVante Jones 13 – Nadir Hifi -7 => 58

Pour ne pas cogiter sur cet échec, il faut décompresser.

On décide donc de mater un sport mineur en début d’aprèm pour le deuxième jour de la Leaders Cup : un petit choc SCO Angers – ASSE en Ligue 2 pour patienter avant le retour à la salle, parfait pour se mettre dans une ambiance sportive sans se faire mal. Enfin sauf pour les Angevins. Oui, on fait les malins, on en profite car les occasions n’ont pas été nombreuses ces derniers temps pour nous pauvres béotiens amoureux également du football dans la région. Spoiler : ça reparle Vert avant la fin du weekend.

Oui, on retrouve cette sublime couleur avec Nanterre qui ouvre les hostilités face à la JL Bourg pour la première demi-finale de la Leaders Cup 2024.

Zaccharie Risacher fait mieux que Wemby l’an dernier puisqu’il est encore là pour ce deuxième jour – les Mets s’étaient fait sortir dès les quarts en 2023. Va-t-il cimenter sa première place à la Draft en marchant sur la Leaders Cup ? On se calme, c’est une boutade. Ce qui n’est pas une blague par contre, ou une mauvaise pour nous qui aurions aimé profiter de Zacch tout le weekend, c’est que la JL Bourg, comme l’ASVEL la veille, ne trouve pas de solution face au duo Bibbins – Fall Faye (nos deux picks du match, faut dire qu’ils nous ont mis bien la veille donc on a confiance) bien aidé également par un Juhann Begarin chaud bouillant qui a envoyé le poster de la compétition.

🤯🤯🤯

ÉNORME POSTER SIGNÉ JUHANN BEGARIN 🔞#LeadersCup @Nanterre92

— LNB (@LNBofficiel) February 17, 2024

On profite de l’occasion pour remercier nos collègues de BeBasket Gabriel Pantel-Jouve et Alexandre Lacoste pour leurs éclairages lors de cette Leaders Cup, bien plus connaisseurs que nous sur cette compétition qu’ils ont couvert magnifiquement. Ce fût un plaisir d’échanger avec eux tout au long du weekend.

Pour nous consoler de l’élimination prématurée de Zaccharie Risacher, on a pu voir une belle brochette de légendes du basket français : son paternel Stéphane, Laurent Sciarra, Laurent Foirest, Amara Sy, Alain Digbeu, Fred Weis, Mous Sonko et Crawford Palmer. Je crois qu’on est pas mal en terme de niveau, on est parés pour notre équipe vétéran.

Et puis on peut se dire que ce match entre Nanterre et Bourg était tout simplement superbe. De l’intensité, du suspens, de l’adresse malgré la défense, des grosses actions, un Ibrahim Fall Faye en mode MVP… un kiff énorme. Dire que certains se sont levé la nuit de dimanche à lundi pour regarder une parodie de basket à Indianapolis alors qu’on avait le match du weekend (et même plus) chez nous. Ça vous apprendra à snober le 4.2.

Alors que de l’autre côté de l’Atlantique on commence à se poser la question du repas qui va accompagner les concours du All-Star Weekend dans quelques heures – en prévoyant que les aliments doivent être bourrés d’anti-vomitif pour être sûr de tenir le coup – nous on se prépare tranquillement pour la seconde demi-finale de la Leaders Cup.

Un Mbappico Paris-Monaco. Si la star du PSG rompiche sur le banc face à Nantes en Ligue 1, T.J. Shorts II n’est pas à Saint-Chamond en touriste. Bon en même temps, pas sûr que la ville soit très prisée pour les vacances, même si on vous conseille les monts du Pilat dans le coin. Nadir Hifi retrouve aussi son agressivité et un peu son shoot – même si l’adresse du parking n’est pas au rendez-vous – tandis que Mike James laisse en partie filer le match avec de la maladresse de loin et aux lancers. Deux voyages à Clermont, deux déconvenues pour le meneur de la Roca Team qui était amputé de Donatas Motiejunas pour cette demi. Le coach finlandais de Paris avait annoncé la couleur, il voulait faire un pas en avant ce samedi. La victoire 98-93 face aux leaders du championnat valide ses ambitions. Ce sera donc un derby francilien en finale.

Bilan du samedi

Benoît : Ibrahim Fall Faye 46 – Nadir Hifi 13 => 59 soit 117 au total

David : Justin Bibbins 31 – Mam Jaiteh 8 => 39 soit 97 au total

Ouais je suis dans le dur.

Peu importe, on ne va pas baisser les bras, il reste une rencontre pour se refaire la cerise.

Mais avant cela, le dimanche s’ouvre sur la finale de la Leaders Cup de Pro B – pas prise en compte dans notre fantasy league – entre la JA Vichy et Champagne Basket. Les joueurs de l’Allier sont quasiment à domicile, la Saint-Etienne Métropole Arena est bleue à notre arrivée et les JAV résonnent. Pourtant, ils se retrouvent menés de sept points à deux minutes de la fin après avoir perdu le fil de leur rencontre au court du quatrième quart-temps.

Le moment choisi par Sébastien Cape de sortir sa cape de super-héros – ok elle est facile. Le meneur rentre alors gros shoot sur gros shoot après avoir distribué les caviars le reste du match. Les Vichyssois arrachent la prolongation durant laquelle Cape ne redescend pas de son nuage pour porter les siens jusqu’à la victoire. 24 points, 11 passes et notre vote pour le trophée de MVP verrouillé après sa célébration en mode Gérard. Big up à lui ainsi qu’à tous les fans de Vichy qui ont mis une ambiance de dingue. Ils n’ont rien lâché et ils ont été récompensés.

SÉBASTIEN CAPE EN MODE GÉRARD ☔️@jav_basket x @LNBofficiel#SKWEEKLive #LeadersCupPROB

— SKWEEK (@skweektv) February 18, 2024

On bascule ensuite sur la finale entre Paris et Nanterre. Est-ce que la JSF va rendre le weekend parfait pour les équipes en vert devant Dennis Appiah, Mathieu Cafaro, Dylan Batubinsika et Etienne Green venus assister en famille à cette dernière rencontre à côté de nous après leur victoire en terre angevine ?

🫡 @ASSEofficiel 👀#LeadersCup

— LNB (@LNBofficiel) February 18, 2024

C’est le dernier enjeu de cette fin de semaine.

Enfin presque.

Il y a aussi un retard de 20 points à rattraper en fantasy league. Les leaders de Nanterre déjà grillés, Ben mise sur Juhann Begarin pendant que T.J. Shorts II porte tous mes espoirs. Disons-le tout de suite, je suis devenu son plus grand fan tellement il a régalé sur le parquet. En défense, en attaque, le meneur de Paris était partout. Il a beau se faire défoncer sur ses drives, il y retourne.

À nos côtés, Jonathan Tabu – ancien international belge qui a joué avec la légende DJ Mbenga mais aussi le GOAT Terry Tarpey au Mans, désormais agent du Parisien Mikael Jantunen – est aussi impressionné que nous par la résilience de l’Américain. Bien aidé par un Nadir Hifi qui est monté en puissance au long du tournoi, T.J. Shorts II permet à Paris de s’imposer 90-85 et est logiquement élu MVP. La JSF Nanterre n’a pas démérité, mais ce sont les Parisiens qui repartent avec le titre. Le premier de leur histoire.

Le plus important est ailleurs. Begarin apporte 4 points en fantasy league. Shorts II se gave avec 39. Les calculs sont bons, un écart de 35 qui permet de gommer les 20 de retard et de m’imposer.

Bilan du dimanche

Benoît : Juhann Begarin 4 => 121 au total

David : T.J. Shorts II 39 => 136 au total

Franchement, la Leaders Cup à Saint-Chamond, c’était top. Et pas seulement parce que je repars avec ce que je considère comme mon trophée de MVP du tournoi.

Champions 🏆

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) February 18, 2024