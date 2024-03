On vous avait laissé avec cette première sélection – frustrante – avec l’Équipe de France, et on reprend les travaux. Dernière ligne droite pour Zaccharie Risacher avant son départ en NBA, pas mal de grosses échéances à venir, alors on se remet tranquillement dans le bain avec 4,28 minutes d’amour sous forme de highlights !

Samedi soir Zaccharie Risacher sera opposé à Tidjane Salaün. JL Bourg vs Cholet, épicentre du basket français, mondial même, imaginez le délire. Samedi soir quelques dizaines de scouts seront disséminés ça et là dans les travées d’Ekinox, et trois jours plus tard on switchera pour Zacch sur le premier énorme défi du printemps : le quart de finale d’EuroCup face au vainqueur de Prometey – Aris (demain soir).

En attendant cette double-échéance importantissime ? On se remet doucement dans le mood bressan avec ces 4,28 minutes de highlights, de grosse défense, de contre-attaques, de shoots du parking à 250% de réussite, de chase-downs et tutti quanti.

Du propre, du net, histoire de vous rappeler, tout de même, qu’un petit Frenchie est annoncé tout en haut de la prochaine Draft. Allez, on reprend les travaux, on s’envoie ces 268 secondes de bonheur en intra-veineuse et on se donne rendez-vous samedi pour une soirée qui pourrait faire date dans l’histoire du basket FR, chez les moins de 20 ans en tout cas.