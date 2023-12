Nouvelle occasion de se montrer au monde pour Zaccharie Risacher ? Nouvelle mission menée à la perfection. Si vous voulez monter dans le train de la hype dépêchez-vous, il n’y aura bientôt plus de place.

Comme à Ulm il y a quelques semaines, c’était un rendez-vous à ne pas manquer. Tidjane Salaün en face, un autre prospect de 2005 très suivi, et donc une trentaine de scouts NBA disséminés un peu partout dans une Meilleraie à l’accent américain. On en a d’ailleurs croisé un dans les tribunes, et regardez plutôt ce qu’il nous racontait à la mi-temps :

Il est twai fow ce Zacchawi Riz Sachet ! Enchwe loui et le wedacteur qui seupelle Giovanni, vous avez vwaiment de pépites en Fwance !

Désolé pour l’égotrip, le dimanche ça fait du bien, mais tout ça pour vous dire qu’hier dans les Mauges, l’ailier de la Jl Bourg a encore marqué des points. Il en marqué 20, ça c’est pour le bilan statistique, et il a sans doute gagné encore des places dans les coeurs des scouts US, ça c’est le plus important. Ah non, le plus important c’est la victoire, c’est Zaccharie himself qui le dit :

🗣️ Zaccharie Risacher : “Le plus important dans des matchs comme ça où il y a beaucoup de monde, c’est de penser au collectif !”

Auteur de 20 points ce soir, @Zacch_10 était au micro de @NielsOnimus après la victoire.#SKWEEKLive #BetclicELITE pic.twitter.com/qS0m0HTW0i

— SKWEEK (@skweektv) December 9, 2023



Les stats complètes de Zaccharie Risacher ? 20 points à 6/12 au tir dont 4/7 du parking de la Draft, et donc cette victoire de la JL qui envoie le club bressan à la Leaders Cup, pas une surprise mais l’objectif est désormais validé, un de plus. On vous laisse avec les highlights du match et on vous propose de chercher dans les tribunes les 32 émissaires NBA présents hier soir. Un indice, c’est les mecs avec les étoiles dans les yeux et la bouche grande ouverte.